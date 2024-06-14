盼國土計畫劃設比照屏東　雲林縣長張麗善籲中央「顧農民」

▲國土計畫法預定明年施行，縣府將向中央爭取給雲林公平待遇，也期待所有議員站在同一陣線。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣議會第20屆第3期定期會進行總質詢，各黨團皆關心雲林縣在國土計畫法施行後可能面臨的困難與不公平。縣長張麗善表示，國土計畫法預定明年施行，縣府將向中央爭取給雲林公平待遇，也期待所有議員站在同一陣線，並指出，12日和中央官員會面時，強調應將農業權納入國土計畫內，保障農民權益。

內政部政務次長董建宏與國土管理署長吳欣修6月12日前往雲林縣府研商國土計畫法施行意見反饋。會中，雲林縣府強調，國土計畫法對雲林縣限制過於苛刻；雲林縣規劃後農業發展用地(農1+農2)總額為8萬7480公頃，農1用地更高達6萬839公頃。

反觀農業發展規模相當的屏東縣農1用地僅5,776公頃，雲屏兩縣差距達10餘倍之多。既然國土署認為農1、農2的土地管制，對農民來說沒有差異，為了避免農民人心惶惶，縣府強烈主張將農民的私有農地改為農2以安民心，另也請內政部董次長轉達農業部，針對農業特別犧牲縣市要有補償機制，落實保障農民權益。

其次，原先區域計畫法中並無檢舉獎金制度，然而依照「國土計畫法」第40條第1項所訂「檢舉國土計畫土地違規使用獎勵辦法」(草案)，依土地違規類型不同，檢舉人得獲3千元至5萬元不等的檢舉獎勵金，此法無益於良善社會發展，因此也建議中央予以修正，並改為以現有區域計畫法的機制，去修正國土計畫法。另有關農地建蔽率與容積率規定也應該比照區域計畫法。

▲國土計畫法預定明年施行，縣府將向中央爭取給雲林公平待遇，也期待所有議員站在同一陣線。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另外，財政收支劃分法應當發揮「濟弱扶貧，調劑地方財政盈虛」的功能，雲林縣111年度上繳中央稅收721億元，為全國非6都第四名，但分配回來僅十分之一，對雲林相當不公平。必須透過修法給予各縣市更合理分配，尤其雲林負擔全國糧食安全重任，財政分配上亦應予雲林特別補償，被規劃為農1、農2用地也應給予每公頃40萬元的特別犧牲補償。

張麗善縣長表示，縣府站在保護農民權益及農業發展立場，第三階段劃設會比照屏東縣政府採二分法，私人土地全部劃為農2、公有土地劃為農1，以利私人土地的地主保留未來彈性變更的機會，這樣對地主才公平，修正後的農1約5836公頃（台糖加公有），農2為81611公頃，加總起來雲林一樣是8萬多公頃，一樣還是在耕作，還是符合糧食自給率比例，也希望中央對所有縣市都能公平對待，用同樣的標準審議，讓國土規劃真正落實國家均衡發展。



縣長張麗善強調，國土計畫法施行施後，不僅影響農民權益，也影響雲林未來發展，基於「人民有知的權力」保障下，本次議會結束後，縣府、農會與各鄉鎮公所、代表會將在7、8月規劃晚間召開說明會，跟民眾報告國土計畫法，同時傾聽第一線民眾的心聲，由人民來主張自己的權利。