強化倉儲物流救災效能　南消與momo南區物流中心辦實地踏勘訓練

▲台南市消防局第四大隊，19日於momo富邦媒體科技「南區儲備運輸物流中心」舉辦實地踏勘訓練，參與人車共計11車22人，以提升消防單位對於智慧型倉儲的救災效能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第四大隊，19日於momo富邦媒體科技「南區儲備運輸物流中心」舉辦實地踏勘訓練，除勘查場所相關搶救資訊外，踏勘另一項重點為瞭解「自動化倉儲存取系統簡稱ASRS)」緊急情況應變能力，以利未來momo與消防單位彼此防救災工作的默契搭配，同時提升消防單位對於智慧型倉儲的救災效能。

智慧物流系統是以自動化的設備提高效率，是當目前聯網時代的運作趨勢，本次演練場所「南區儲備運輸物流中心」為momo在南台灣最大的物流中心，建置樓地板面積達2萬4600坪，樓層規劃為地上6層及地下1層。

透過實地踏勘物流中心空間配置及避難逃生動線，讓消防同仁人員熟悉場所內外環境、防救災資源及可能致災因子，並藉由本次踏勘第四大隊也提出相關救災建議與廠方彼此交流，也讓廠方瞭解相關消防搶救工作，期更能確保廠區的作業安全。

第四大隊大隊長蔡國保表示，實地踏勘不單是為了讓消防人員熟悉搶救動線，更著重在事前預防及管理，期許在災害發生時，企業員工在消防人員到達前能夠有效應變，減少財產損害，避免人命傷亡，以達防災目的。

消防局局長李明峯呼籲，高科技倉儲結構與環境複雜，若發生事故對於搶救人員更是一大挑戰，消防局將秉持市長黃偉哲的施政理念，持續積極輔導轄內廠商演練與應變的策進方針及合作分工，並搭配實務研究討論，落實企業「自己財產自己護，即時救災保財富」的防災永續觀念。

市長黃偉哲也表示，透過公私部門協力合作，除了讓消防人員熟悉轄區場所特性及災害危險因子，增進火場搶救效能及緊急應變能力，亦能大幅減少災害對場所的損失，以確保在危險事故發生時可以及時處理，減少財產損失及人員傷亡。