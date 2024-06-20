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南消籌辦教育防災士培訓　提升學校災害應變韌性

▲為了強化學校教職人員對於災害的應變能力，台南市啟動一項針對教育機構工作人員的防災士培訓計劃，進而增強校園整體的災害應變韌性。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為了強化學校教職人員對於災害的應變能力，台南市啟動一項針對教育機構工作人員的防災士培訓計劃，進而增強校園整體的災害應變韌性。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了強化學校教職人員對於災害的應變能力，台南市啟動一項針對教育機構工作人員的防災士培訓計劃，此計劃旨在透過專業訓練，提升學校教職員工的災害防護與應急處理能力，進而增強校園整體的災害應變韌性。

此次邀請台南市政府、財團法人成大研究發展基金會，於6月20日及6月21日辦理防災士培訓，全面升級防災軟實力，黃偉哲市長表示自上任以來，即將防災士培訓列為重點防災工作，任內已培訓818名防災士，投入市府有關部門、各區公所、社區及NGO組織從事災防工作，提升社區災防意識，充實防災民力儲備，健全台南市災害防救體系軟實力，最後參與者在全程參與培訓並通過成果測驗後，將獲得由內政部核發的防災士合格證書及識別證，成為認證的防災士。

黃偉哲市長指出，此培訓計劃不僅將提供教職員工必要的災害防護知識和技能，更將透過一系列的互動課程和模擬演練，鼓勵教職員積極參與，從中學習如何在災害發生時迅速反應和自我保護，並鼓勵教職員參與防災規劃和演練，這不僅能增強他們在緊急情況下的應對能力，也能培養他們的領導才能和團隊合作精神，
透過這些活動，教職員將學會如何在壓力下保持冷靜，並發揮創造性解決問題。

▲為了強化學校教職人員對於災害的應變能力，台南市啟動一項針對教育機構工作人員的防災士培訓計劃，進而增強校園整體的災害應變韌性。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，培訓課程將涵蓋災害防救法規、社區防災工作推動與運作、基本急救訓練、個人與居家防護措施等多個方面，參與者將通過實作與驗證的環節，以確保所學技能能夠在實際情況中得到應用。萬丈高樓平地起，唯有基礎教育訓練打得扎實穩固，才能建造出強韌、有實力的防災校園，面對災害發生時才能臨危不亂，自助防救災，提升校園防災意識，使學校更具有災害容受力，更能承受災害之衝擊。

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