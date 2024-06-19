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預防炊事不慎釀火警　南消第一大隊推廣使用智能瓦斯爐

▲台南市消防局第一大隊後壁分隊隊員蔡啟川，19日配合菁豐里社區長照2.0關懷據點進行防火宣導，推廣使用智能瓦斯爐。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第一大隊後壁分隊隊員蔡啟川，19日配合菁豐里社區長照2.0關懷據點進行防火宣導，推廣使用智能瓦斯爐。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第一大隊後壁分隊隊員蔡啟川，19日配合菁豐里社區長照2.0關懷據點進行防火宣導，並協助進入低收入戶及獨居長者家中檢視屋內防火安全，針對廚房易引起炊事不慎情形，提醒民眾可選購具有熄火安全裝置、溫度感知功能或時間異常遮斷功能之爐具，避免長者記憶力退化，爐火忘了關而釀災。

▲台南市消防局第一大隊後壁分隊隊員蔡啟川，19日配合菁豐里社區長照2.0關懷據點進行防火宣導，推廣使用智能瓦斯爐。（圖／記者林東良翻攝，下同）

炊事不慎火警位居住宅火警前3名，要避免炊事不慎火警其實不難，只要記得「人離火熄」、「湯不滿」，避免食物經過長時間烹煮而焦化起火，或湯溢出熄滅爐火而造成瓦斯外洩，引發火災。若遇油鍋起火，只需蓋上鍋蓋並關閉爐火，靜置2分鐘以上。

切記不可將水直接倒入油鍋內滅火，也不可移動油鍋，以避免熱油噴濺出來而燒燙傷或引起擴大燃燒；容易為民眾所疏忽的排油煙管，長期使用常累積大量油垢，一經預熱，常造成烹調高溫或明火引燃排油煙機與煙管，而擴大延燒，所以平時也要清洗抽油煙管。

▲台南市消防局第一大隊後壁分隊隊員蔡啟川，19日配合菁豐里社區長照2.0關懷據點進行防火宣導，推廣使用智能瓦斯爐。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第一大隊大隊長陳博文表示，民眾平時應自主進行居家防火安全診斷，關心自家環境安全並裝設住宅用火災警報器，家中有長輩可選購新式可防乾燒的瓦斯爐，它具有自動關火的安全機制，只要過熱便會熄火，確保長輩的居家生活安全更有保障。

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