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北韓軍人「越過軍事分界線」南韓鳴槍警告！　本月第3次

▲▼北韓最近沿著軍事分界線加強修建鐵網、建圍牆，甚至鋪設地雷。（圖／達志影像）

▲北韓沿著軍事分界線鋪設地雷卻越線。（圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

南韓聯合參謀本部21日表示，北韓軍隊20日再度越過軍事分界線，侵犯南韓領土，而南韓軍人也對此做出回應，當場鳴槍射擊，做出警告，北韓軍隊聽到開槍後隨即折返回到北韓境內。而這也是北韓軍人6月第3次越過軍事分界線。

根據《韓聯社》報導，聯合參謀本部指出，20日上午11時左右，有多名北韓軍人在中部前線的非武裝地帶（DMZ）內進行作業時，越過軍事分界線（MDL）約20公尺。

對此，南韓軍方立即廣播警告，隨後也鳴槍進行警告，北韓軍人則立刻向北撤退。然而，這些北韓軍人並未撤離太遠，反而繼續留在MDL附近作業。聯合參謀本部強調，將會密切關注北韓軍人的動向。

在北韓軍人侵入軍事分界線期間，有數百名北韓軍人正在附近以數公里長的範圍進行作業，而這也是北韓6月第3次越過MDL。由於北韓軍人在每次鳴槍警告後就立即北撤，因此聯合參謀本部認為應該只單純的入侵事件。

該地區因為草木繁茂，MDL標識不明顯，北韓軍隊在此進行地雷埋設等作業時，需要先清理草木，有可能因此不慎越過MDL。北韓軍人6月9日與6月18日也曾越過MDL，當時南韓軍隊隨即鳴槍，做出警告。

 
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