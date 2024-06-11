　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／北韓軍隊侵犯「軍事分界線」！　南韓軍警告射擊

▲▼南韓陸軍19日經過京畿道坡州市臨津閣附近的軍事哨所。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓軍方曾試圖侵犯軍事分界線。圖為京畿道坡州市臨津閣附近的軍事哨所。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓軍方今（11）日表示，北韓（朝鮮）軍隊曾經於本月9日「侵犯」軍事分界線（MDL），對此南韓軍隊施以警告射擊，將之擊退。南韓國務總理韓悳洙表示，目前總統尹錫悅正在出訪中亞國家，因此要求軍方務必加強警戒。

根據《韓聯社》、《東亞日報》，南韓聯合參謀本部表示，北韓軍9日中午12時30分在中部戰線軍事緩衝區（DMZ）進行作業，未料部分北韓軍卻越過軍事分界線，對此南韓軍方實施廣播警告、同時進行警告射擊，北韓軍隊才因此北返，「（我軍）實施警告射擊以後，北韓軍便立刻北返，並無其他特別動向。」

南韓聯合參謀本部關係人士補充，「10名以上的北韓軍人在極短的時間以內，越過軍事分界線50公尺以內，在（我軍，南韓軍）實施警告射擊以後，北韓軍人才從軍事分界線北返。這休北韓軍人手持十字鎬等道具正在進行相關作業，推測可能是迷路，才會越過軍事分界線。」

據悉，南韓軍方時隔6年，9日下午在兩韓邊境重啟「心戰廣播」，廣播長達2小時，以應對北韓從5月底至今4度的糞便氣球攻擊。

報導分析，南韓軍方遲至過了2天後才對外發布消息，可能是為了緩解兩韓目前的緊張局勢。

ET快訊
接種疫苗「終生罕病」　31歲女絕望：絕不再打
快訊／陸男快艇直闖淡水港口！　海委會認：守望哨有失職
獨／最強畢業生致詞！　東山高中高三生演說破百萬點閱
美軍計劃台海「地獄景象」！　千艘無人艇挫中共攻勢
快訊／台中某自助餐氣爆！　男全身50%二度燒燙傷
快訊／北韓軍侵犯「軍事分界線」！　南韓軍開槍射擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

芬蘭國防部：俄羅斯軍機疑似侵犯領空　芬蘭灣附近停留2分鐘

快訊／北韓軍隊侵犯「軍事分界線」！　南韓軍警告射擊

精品代購網紅成巴黎千萬搶案主謀　愛馬仕包「藏GPS」賣出後再搶回

蘋果與OpenAI合作惹惱馬斯克　揚言旗下公司「全面禁用」蘋果設備

俄軍稱「攻進蘇梅」　澤倫斯基斥大外宣：沒看到人

仿效《美日安保條約》！　美將與沙國簽《防禦條約》承諾協防

4美國人在中國當街被刺！渾身是血倒地畫面曝　美方要求：平安離開

荷蘭軍艦「巡航東海」執行北韓制裁任務　遭中國軍機進逼騷擾

佛州驚傳1日2起鯊魚攻擊事件！　3人被咬遭斷手、截肢

聯合國安理會14票贊成、1票棄權　通過「美國版」加薩停火協議

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

交換生重返美國高中給驚喜　友見他突現身驚：你怎在這

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

aespa Karina曾想當空服員　和惠利「中文對話」超標準！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

芬蘭國防部：俄羅斯軍機疑似侵犯領空　芬蘭灣附近停留2分鐘

快訊／北韓軍隊侵犯「軍事分界線」！　南韓軍警告射擊

精品代購網紅成巴黎千萬搶案主謀　愛馬仕包「藏GPS」賣出後再搶回

蘋果與OpenAI合作惹惱馬斯克　揚言旗下公司「全面禁用」蘋果設備

俄軍稱「攻進蘇梅」　澤倫斯基斥大外宣：沒看到人

仿效《美日安保條約》！　美將與沙國簽《防禦條約》承諾協防

4美國人在中國當街被刺！渾身是血倒地畫面曝　美方要求：平安離開

荷蘭軍艦「巡航東海」執行北韓制裁任務　遭中國軍機進逼騷擾

佛州驚傳1日2起鯊魚攻擊事件！　3人被咬遭斷手、截肢

聯合國安理會14票贊成、1票棄權　通過「美國版」加薩停火協議

尚未收到總統府來文　卓榮泰：正正當當、自自然然面對覆議案

黃國昌遭爆「廁所問藍禮讓新北市長」　綠：滿腦政治與權力

康大名帥拒湖人22.6億大約！衛少按讚　NBA記者：笑話滿天飛

陸軍官校創校100周年　中華郵政6／14發行紀念郵票

星巴克今推「全品項第二杯折100」　星冰樂一杯65元起點起來

營業才5天…台中某自助餐疑「瓦斯外洩氣爆」2傷！電扇扇葉也融化

芒果削皮「長滿黑絲」她嚇到不敢吃　農業部解答：刮掉可吃

法網球王、球后都戴勞力士　百萬金錶搶風頭

快訊／馬尾女隨機攻擊！台南轉運站2人遭飛踹肋骨　80歲阿嬤也遭殃

Albee算塔羅被警告「很多人想上妳」！男師嗆：小三臉 她冷靜回答了

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

國際熱門新聞

蛇頭魚入侵美國　官員建議一見就殺

男被關進行李箱悶死　女友：玩躲躲貓

人夫外遇被原諒　抓包妻玩更大

華郵專欄作家　美軍計劃「地獄景象」挫中共犯台

即／北韓軍侵犯「分界線」！南韓軍警告射擊

冰雹砸中客機　機鼻毀損嚇人一幕曝光

女大生「肉體換成績」　結果被當掉

烏克蘭戰機首次打擊俄羅斯境內目標

4美國人在中國當街被刺　渾身是血倒地畫面曝

日本橫濱車站爆隨機殺人　她遭猛刺慘死

想當「全村的希望」　他DIY直升機試飛慘遭爆頭亡

解釦狂搖雪乳！網美撈6千萬卻只想生小孩

北韓屎攻氣球飄向南韓總統府　分析糞便成分

目睹老公性侵11歲少女　人妻崩潰吶喊

更多熱門

相關新聞

日本爆食人菌　醫：6類人死亡風險高

日本爆食人菌　醫：6類人死亡風險高

日本爆發「食人菌」疫情，今年短短5個月已有近千人因感染A型鏈球菌，是去年同期的2.8倍。疾管署則表示，台灣目前未見異常狀況，和近4年趨勢相當；針對該細菌，台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民指出，世界各地都有，因為傷口感染時會導致組織壞死，也被稱為「食人菌」，致死率也曝光了。

北韓屎攻氣球飄向南韓總統府　分析糞便成分

北韓屎攻氣球飄向南韓總統府　分析糞便成分

迷信？南韓年輕人瘋找「薩滿巫師」算命

迷信？南韓年輕人瘋找「薩滿巫師」算命

金與正警告反擊　南韓「心戰廣播」急喊卡！

金與正警告反擊　南韓「心戰廣播」急喊卡！

北韓四度屎攻！南韓幼稚園撿到糞便氣球

北韓四度屎攻！南韓幼稚園撿到糞便氣球

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮軍事分界線南韓

讀者迴響

熱門新聞

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

「徐巧芯瘋了！」　大姑老公怒咬她涉3不法

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年

1便當很傷腎　醫：熱量也非常驚人

黑鮪魚禁捕令！東港漁民怒：已準備出海

蛇頭魚入侵美國　官員建議一見就殺

蘋果AI正式亮相！　強大助理功能僅支援2款iPhone

裁判抓兄弟投手超時惹議　聯盟承認誤判

直擊有成董座高調外遇好兄弟妻　如熱戀小情侶

明起雨區擴大南部「下最猛」時間曝　午後大雨炸2地

今雨區擴大　「下最多」地區曝

確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

更多

最夯影音

更多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面