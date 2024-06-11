快訊／北韓軍隊侵犯「軍事分界線」！　南韓軍警告射擊

▲北韓軍方曾試圖侵犯軍事分界線。圖為京畿道坡州市臨津閣附近的軍事哨所。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓軍方今（11）日表示，北韓（朝鮮）軍隊曾經於本月9日「侵犯」軍事分界線（MDL），對此南韓軍隊施以警告射擊，將之擊退。南韓國務總理韓悳洙表示，目前總統尹錫悅正在出訪中亞國家，因此要求軍方務必加強警戒。

根據《韓聯社》、《東亞日報》，南韓聯合參謀本部表示，北韓軍9日中午12時30分在中部戰線軍事緩衝區（DMZ）進行作業，未料部分北韓軍卻越過軍事分界線，對此南韓軍方實施廣播警告、同時進行警告射擊，北韓軍隊才因此北返，「（我軍）實施警告射擊以後，北韓軍便立刻北返，並無其他特別動向。」

南韓聯合參謀本部關係人士補充，「10名以上的北韓軍人在極短的時間以內，越過軍事分界線50公尺以內，在（我軍，南韓軍）實施警告射擊以後，北韓軍人才從軍事分界線北返。這休北韓軍人手持十字鎬等道具正在進行相關作業，推測可能是迷路，才會越過軍事分界線。」

據悉，南韓軍方時隔6年，9日下午在兩韓邊境重啟「心戰廣播」，廣播長達2小時，以應對北韓從5月底至今4度的糞便氣球攻擊。

報導分析，南韓軍方遲至過了2天後才對外發布消息，可能是為了緩解兩韓目前的緊張局勢。