南韓軍：北韓軍在前線「埋設地雷」　多次誤踩引爆死亡

▲北韓軍在前線地帶埋設地雷，卻反而誤踩重傷、死亡。（圖／南韓聯合參謀本部）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從今年4月起，加強在北方分界線（軍事分界線以北2公里）等前線地帶補強防禦工事，包括埋設地雷等，過程中更因此在一個月內2度越過軍事分界線，遭南韓軍實施射擊警告。南韓軍方透露，北韓軍隊在埋設地雷的過程中，不慎誤踩地雷、引發地雷爆炸，造成士兵死傷。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部今（18）日上午表示，北韓軍隊稍早又在修補防禦工事時越過軍事分界線，遭到南韓軍隊廣播警告、實施警告射擊，「北韓軍方最近頻繁在軍事緩衝區（DMZ）補強防禦工事，然而在埋設地雷時，卻造成多數人員誤踩引爆地雷，導致重傷、甚至死亡的事故。」

南韓軍方指出，北韓軍方從今年4月起在北方分界線（軍事分界線以北2公里）等前線地帶投入許多兵力，進行防禦工事的補強建設，包括打造荒地、埋設地雷、修建戰術道路，並蓋起疑似是用來反戰車入侵的圍牆。

▲北韓投入大量兵力在前線地帶埋設地雷、修建圍牆。（圖／南韓聯合參謀本部）

南韓軍方分析，「雖然目前推測該圍牆可能是用於區分國境，但目前仍難以斷定北韓建造圍牆的意圖。此外，（北韓在邊境修建圍牆）也可能與防堵居民脫北有關，進一步加強內部統治能力。」

報導指出，北韓自從去年11月23日片面宣布《九一九軍事協議》無效後，便於今年1月以前完成前線監視哨所（GP）的重建，並在連結南北韓的慶義線、東海線、箭頭高地等鐵路與道路埋設地雷，最近更開始拆除東海線的路燈與鐵軌。

南韓軍方關係人士表示，未來將加強監控北韓軍隊在前線地帶的動向，並且與聯合國軍司令部展開緊密合作。