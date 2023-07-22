　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國脫北逃兵金恩行蹤曝！滯留仁川機場5小時　扯謊丟失護照拒登機

▲▼23歲的金恩18日越境進入北韓，研判遭北韓拘留。（圖／CFP）

▲金恩從仁川機場逃脫後，隔天混入板門店導覽團魚目混珠。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

駐韓美軍二等兵金恩（Travis King）本月18日下午混入板門店「共同警備區域」（JSA）導覽團，孰料過程中卻突然從兩棟建築物之間狂奔，最後越過分隔南北兩韓的軍事分界線，目前應該已被北韓軍方逮捕，至今行蹤成謎。經調查發現，金恩在「潛逃」北韓一事恐怕密謀策劃已久，具備非常縝密的叛逃計畫，滯留仁川機場約5個小時。

身為駐韓美軍的金恩在南韓犯下多起前科，包括去年9月在首爾市麻浦區某夜店和其他韓籍客人起口角肢體衝突，以拳頭暴力毆打對方臉部，去年10月在首爾市麻浦被警方依照疑似涉嫌犯下暴力案件的罪名逮捕時，卻出口成髒怒罵「該死的韓國人、該死的韓國軍人」，甚至還踹毀警察巡邏車，被判處需繳交罰金，否則必須重返監獄。

根據韓媒《紐西斯通訊社》獨家報導，依照「美國駐金地位協定」（SOFA）的規定，金恩必須被遣返回母國（即美國）接受其他懲處，不過金恩疑似早已從許久前便開始策劃越境潛入北韓一事，因為實施過程較為縝密，他原本預計17日晚間6時17分搭上飛往美國德州達拉斯的美國航空AA280班機，之後送往德州布利斯堡（Fort Bliss）軍事基地。

▲▼駐韓美軍二等兵金恩。（圖／路透）

▲駐韓美軍二等兵金恩。（圖／路透）

美軍派出專員護送金恩於7月17日前往仁川國際機場，並於下午2時左右抵達，在金恩辦理完出境手續至下午4時，美軍專員一路護送至機場第一航廈出境大廳4號出口前。

金恩下午4時34分和美軍分道揚鑣後，在接受出境審查時，必須同時接受南韓法務部主管的審查，完成出境手續的他直到登機前，便一直待在免稅商品區內，豈料晚間6時15分他竟然在39號登機口以「護照遺失」為由，向航空公司提出取消搭機的要求，也因為金恩提出取消登機申請，於是他才未被歸類在未搭乘者名單上。

因此，就連金恩所隸屬的美軍部隊，都誤以為金恩已經搭上返回美國的航班。

▲▼駐韓美軍23歲士兵金恩18日從板門店越過軍事分界線、潛入北韓。（圖／CFP）

▲駐韓美軍23歲士兵金恩18日從板門店越過軍事分界線、潛入北韓。（圖／CFP）

金恩從仁川國際機場順利逃脫後，隔天（18日）便跑到車程約1個半小時遠的京畿道坡州市軍事緩衝區（DMZ），目的竟然是為了一同加入JSA導覽團，該導覽團由於在申請加入後必須經過聯合國軍司令部、南韓的審核，因此至少須提早3天提出申請，在此不排除金恩曾經過縝密的謀劃。

金恩參加板門店JSA導覽團時，在大笑三聲「哈哈哈」後旋即以飛毛腿的速度狂奔至2棟建築物隱蔽處，就連駐衛軍隊都措手不及，接著便成功越境、潛入北韓，不過越境後至今依舊下落不明，平壤當局和官媒對此完全噤聲，就連美國計畫透過管道接洽北韓軍方，也不得其門而入，外界擔憂金恩恐怕會遭受極不人道的待遇。

ET快訊
叉雞真的要來台灣！　「場地裁判都好了」逼尼克星出面
超商最新8款冰品開吃了！
她當場嗆林志玲：臉皮太厚了吧
泡溫泉「食腦變形蟲」從鼻腔鑽進大腦！　美男童死亡
美國脫北逃兵金恩行蹤曝！
NONO演性騷嫌疑人「劇情神預言」　網挖片段：根本真人真事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

暴跌！　美股七巨頭一夜蒸發「3463億美元」

美國脫北逃兵金恩行蹤曝！滯留仁川機場5小時　扯謊丟失護照拒登機

「禁游泳」水域還硬下水　巴西男到日本河邊開烤肉趴慘溺斃

婚後才知老公是媽寶　人妻怨：婆婆掌控一切「不讓兒子斷奶」

澳妹子「擠奶」10個月賺翻！繳稅逾30萬　她曝：一輩子沒繳這麼多

美艦「坎培拉號」雪梨成軍　創海外港口服役首例

俄州長：烏克蘭軍隊朝俄境內發射集束彈藥

泡溫泉「食腦變形蟲」從鼻腔鑽進大腦！　美2歲男童搶救7天不治

首爾隨機殺人1死3傷！他「手持刀藏背」見情侶就砍　女逃命喊快關門

美國男按摩師「廁所裝針孔」被捕　117女姓名、年齡全被他記下

被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典

伍佰驚喜現身音樂嘉年華　跟粉絲合唱《挪威的森林》

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

徐懷鈺《我是女生》是撿別人不要的　婉拒《浪姐4》復活賽原因曝光

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

Makiyo恢單後首直播喊：復活了！　淡定「離婚滿簡單的」..瘦回鉛筆腿

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

暴跌！　美股七巨頭一夜蒸發「3463億美元」

美國脫北逃兵金恩行蹤曝！滯留仁川機場5小時　扯謊丟失護照拒登機

「禁游泳」水域還硬下水　巴西男到日本河邊開烤肉趴慘溺斃

婚後才知老公是媽寶　人妻怨：婆婆掌控一切「不讓兒子斷奶」

澳妹子「擠奶」10個月賺翻！繳稅逾30萬　她曝：一輩子沒繳這麼多

美艦「坎培拉號」雪梨成軍　創海外港口服役首例

俄州長：烏克蘭軍隊朝俄境內發射集束彈藥

泡溫泉「食腦變形蟲」從鼻腔鑽進大腦！　美2歲男童搶救7天不治

首爾隨機殺人1死3傷！他「手持刀藏背」見情侶就砍　女逃命喊快關門

美國男按摩師「廁所裝針孔」被捕　117女姓名、年齡全被他記下

高金生兄弟出門！粉絲擠爆光華商場1F　被問濕吻感想：就有一層膜

13歲少女當誘餌抓色狼「反遭性侵」　桃檢分他字案調查

陳俊秀轟2分砲　樂天3比2超前統一

叉雞真的要來台灣！「場地裁判都好了」逼尼克星出面

暴跌！　美股七巨頭一夜蒸發「3463億美元」

鋼龍滿壘三振「代打之神」蘇緯達　味全5局3比1兄弟

只有她敢嗆林志玲！志玲放閃：老公100分　邱瓈寬：臉皮也太厚？

天雨路滑！貨車失控撞落護欄　險翻落25公尺捷運軌道

統一獅打教強調「相信自己」　點出得分效率爆發關鍵

白安鬆口了！自爆「沒有暗戀經驗」：在一起就直接說

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

國際熱門新聞

「魔獸」爆Me too！　男網友控：強迫3P被硬上

拿男友手機玩　女意外目睹自己被性侵畫面

網紅深蹲被槓鈴壓斷頸　頭部前推身亡

日本遊客中「台灣人最會買」！驚人數據曝

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

鄰居「13年不關水龍頭」！他見理由崩潰

OL失蹤驚動全公司　竟在廁所睡死

美核潛艦停南韓　北韓：符合動用核武條件

杜蘇芮下周起「威力極強大」！日本最新預測曝

南韓總統岳母遭「當庭羈押」　倒地痛哭喊冤

台女遇印度鹹豬手摸屁股　撂英文嗆聲

台女出國玩遭印男摸臀　老公氣炸「單挑整團」

「雄性」大猩猩生孩子　園方看牠哺乳嚇傻

國中屁孩鬧事！日麥當勞「禁全校學生出入」

更多熱門

相關新聞

「禁游泳」水域還硬下水　巴西男在日本溺斃

「禁游泳」水域還硬下水　巴西男在日本溺斃

一名巴西籍男性22日與家人一同到訪日本埼玉縣寄居町的荒川，並在河邊開烤肉趴。然而該水域雖明確公告「禁止游泳」，但他卻還是跳下河中戲水游泳，沒想到就因此溺水，當場被水流沖走，而待警消趕往現場將他送醫搶救後，仍不幸身亡。

美艦坎培拉號雪梨成軍　創海外港口服役首例

美艦坎培拉號雪梨成軍　創海外港口服役首例

泡溫泉染食腦變形蟲！美2歲男童搶救7天不治

泡溫泉染食腦變形蟲！美2歲男童搶救7天不治

乘客闖商務艙　美飛台灣班機被迫折返

乘客闖商務艙　美飛台灣班機被迫折返

奈良鹿「鞠躬」次數減少　專家揭原因

奈良鹿「鞠躬」次數減少　專家揭原因

關鍵字：

日韓要聞北美要聞南韓板門店軍事分界線駐韓美軍金恩

讀者迴響

熱門新聞

葛斯齊爆A咖男星「未婚生子」！1提示太明顯

魔獸爆「強迫男網友3P」遭起訴！

「魔獸」爆Me too！　男網友控：強迫3P被硬上

獨／幫閨蜜慶生卻雙亡！父接19歲女兒死訊淚崩

20歲人妻下海陪酒　男客「4體位」性侵挨告

姐幫弟找到失蹤女友驚喊：妳是不是賣淫的

拿男友手機玩　女意外目睹自己被性侵畫面

陳紫渝帥警男友IG突換全黑圖　12字吐心聲

1打1帶2月兒搭飛機崩潰！「大咖男神伸援手」　

噁！彰化賞花秘境滿地保險套

直擊／張棋惠開記者會「一坐下來當場大哭」！

台大咖女星人設翻車！「賣悲慘身世」被爸拆穿

限時3天！超商咖啡「買1送1」爽喝

女星不認識莊智淵「失禮行為惹議」！

連三周被問怎麼沒來？闆娘誠實一句話超爆笑

更多

最夯影音

更多
被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典

被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典
伍佰驚喜現身音樂嘉年華　跟粉絲合唱《挪威的森林》

伍佰驚喜現身音樂嘉年華　跟粉絲合唱《挪威的森林》

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

徐懷鈺《我是女生》是撿別人不要的　婉拒《浪姐4》復活賽原因曝光

徐懷鈺《我是女生》是撿別人不要的　婉拒《浪姐4》復活賽原因曝光

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面