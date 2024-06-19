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家長帶嬰兒搭商務艙「整路哭叫」！空服員嘆：替其他乘客難過

一名空姐表示，有嬰兒搭商務艙，她為其他旅客感到難過。（示意圖／Pexels）

▲搭飛機最怕遇到嬰兒哭鬧。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

有些人搭飛機會選商務艙，花更多的錢希望能得到好的休息空間，不過，就有一名空服員表示，日前有位媽媽帶著嬰兒坐商務艙，雖然她能體諒，但她看到乘客眼裡充滿無奈，「眼睛閉著休息突然被哭聲驚醒的徬徨，我是真的為他們感到難過。」

一名空服員在Threads發文，「剛好最近看到一些家長帶嬰兒坐商務艙的照片，我一直在想除了錢多之外還有什麼樣的理由？因為商務艙座位比較講求隱私性跟個人化，很多機型兩個座位之間不互通，如果是夫妻一起很難輪流照顧嬰兒。」

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空服員說，全機只有一個不站位嬰兒在商務艙，應該是爸爸想犒賞媽，讓她坐商務艙好好休息，「不過媽媽想休息的代價就是全商務艙其他乘客都被犧牲掉了，嬰兒當然還不會控制音量，所以大部分時間都很興奮的在大叫，起飛降落大哭是一定要的，途中只有30分鐘是睡著安靜的。」

空服員指出，「爸爸媽媽當然也有在努力安撫嬰兒，只是要拿大包小包的行李下來也很麻煩，要從廚房繞到另一邊開行李棚，當天商務艙有來台灣出差的商務旅客，有從紐約跟赫爾辛基轉機要回台灣的旅客，大家都很好沒有抱怨。」

空服員嘆，「我有看到客人眼神裡的無奈，看到打電腦一半沒辦法繼續只好看著窗外，眼睛閉著休息突然被哭聲驚醒的徬徨，我是真的為他們感到難過，花了更多錢想要得到更好的休息空間，結果運氣這麼差，有嬰兒同行。」

貼文曝光後，網友紛紛留言「我之前的長途的時候也是有一個寶寶，他們到位子有一個嬰兒床，那個嬰兒在飛機還沒飛之前發出一點聲音後，到下飛機前都完全沒聲音了」、「沒事我曾經飛13小時，飛機上小孩們輪流哭跟尖叫，完全沒有空檔，我就這樣看了一部又一部的電影，抵達目的地那天晚上睡得超好」、「我兒子之前就是不用吃藥就可以從頭睡到尾的那種。不過我們那時有刻意選半夜的班機，配合他的睡覺時間」。

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