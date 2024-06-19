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博愛座爆世代對立！醫揭老人「活成討人厭樣子」5大危險因子

博愛座爭議層出不窮。（示意圖／報系資料照）

▲博愛座爭議層出不窮。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

博愛座衝突近日接連不斷，整合醫學專科醫師姜冠宇有感而發地說，長者最後活成令人討厭的樣子其實蠻容易的，其中有5大危險因子，「我認知的台灣社會，其實給予長者對外交流機會那資源是頗為豐富，博愛座只是冰山一角，背後是你整體狀況帶來的選擇，為自己好，你應該敞開心胸。」

姜冠宇在臉書表示，如果博愛座爭議結果是世代對立，那浪費了整體求進步的機會，當你對環境有仇恨的假想，那你人生下半場正走向失敗，至於什麼是成功老化，當健康老化是成功延緩身體的衰退，維持自主與正常的認知功能，那成功老化，就是更進一步在社會上的活躍性有達標，不只無憂鬱狀況，還有有社會良好的支持，加上還能維持對社會的產出，很明顯這是你能與這個社會維持正向的雙向互動，簡言之，你目標是成為一個「受人歡迎的長者」，才是真正的人生勝利成功。

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姜冠宇說明，長者最後活成令人討厭的樣子其實蠻容易的，危險因子不少，包括性格內向孤僻，缺乏社交動機和技巧、生活缺乏目標和意義感，情緒低落負面、經濟狀況貧困，缺乏資源參與社會活動、身體健康狀況差，影響心理表現偏差以及社交圈狹小，尤其獨居是高危險群。

姜冠宇指出，2009年在美國也有研究顯示，患有失智症的老年人中，攻擊行為非常普遍，長期研究發現，高達96%的失智症患者在疾病過程中表現出攻擊行為，這不只造成照顧者受攻擊，也增加自己被虐待的機會，很明顯選擇支配、攻擊他人，不是好的適應策略，所以，你的個性與處境帶來選擇，其實正在彰顯你的命運和你在社會上的定位走向，社會定位，永遠是人一輩子持續的考驗。

姜冠宇直言，一直做對了什麼，會持續往上走，獲得更多支持，一直做錯了什麼，會持續走下坡，換來更多倒彈，你的下半場，也許也受社交圈侷限影響，也許也受自身經濟影響，更受自己不好的成長經驗影響，「但是我認知的台灣社會，其實給予長者對外交流機會那資源是頗為豐富，可能比年輕人還要多，博愛座只是冰山一角，背後是你整體狀況帶來的選擇，為自己好，你應該敞開心胸，去跟別人交流學習更多這世上有價值的東西，願大家人生下半場都能成功老化、活躍老化。」

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