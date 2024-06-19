遭小黑蚊攻擊！短褲妹雙腿「密麻129個包」...網嚇爆：吃到飽概念

▲女網友雙腿除了褲子和襪子遮住的地方以外，中間露出來的部分全遭殃。（圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

時序進入初夏天氣越來越炎熱，討人厭的蚊蟲也紛紛出籠侵擾，小心清涼穿搭恐被叮爆，一名女網友發文哀號，日前她穿著短袖短褲外出時，竟遭小黑蚊攻擊，手腳被「咬出129個包」抓到滿腿通紅，照片曝光後，引起網友驚呼，「隔著屏幕都覺得癢！」

一名女網友在社群平台Threads發文表示，她近日前往高雄市立美術館遊玩時，雙腿竟被小黑蚊瘋狂吸血，全身共多達129個密密麻麻的腫包，讓她崩潰直呼「我真的瘋掉」。

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原PO也曬出美腿慘況，網友看了紛紛直呼，「雞皮疙瘩起來了，好恐怖」、「你是在美術館睡著唷，太誇張」、「這種東西少發，我的腳會跟著癢」、「看到我都癢起來了」、「誇張……這隻腳還有用嗎？」「超級崩潰！我是過敏體質，這樣我應該會進醫院！」「這也太可怕了吧，這捐血量槓槓的」、「這是自助餐吃到飽的概念嗎…各個部位都有。」

事實上，疾管署曾表示，「台灣鋏蠓」是一種台灣原生種的吸血昆蟲，又被俗稱為小黑蚊，通常會在春雨過後大量繁殖，且常常出沒於有藍綠藻或青苔的地方，目前並無資料顯示小黑蚊會傳播疾病。

疾管署也提醒，小黑蚊雌蟲的「吸血高峰時間」落在上午11點至下午3點，通常以小腿、膝蓋、手背、手肘等部位為攻擊目標，若被叮咬容易產生奇癢、紅腫或過敏等症狀，可以冰敷患處或塗抹止癢藥膏減輕不適，切勿搔抓以避免傷口感染，若出現嚴重過敏反應，則應立即就醫。

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