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快訊／閃電劈中飛機！謝長廷在機上聽爆破聲：閃過交代遺言的念頭

▲▼駐日代表謝長廷。（圖／記者袁茵攝）

▲前駐日代表謝長廷。（圖／記者袁茵攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

前駐日代表謝長廷表示，他18日從松山搭機返日，剛起飛不久就聽到巨響，且窗邊出現爆破的聲音，瞬間閃過交代遺言等念頭。事後，空姐才告知是飛機被雷電打中，驚呼「服務多年第一次遇到」。

謝長廷18日晚間在臉書發文表示，松山地區18日下大雨、氣流很不穩定，因此飛機起飛不久後，他就聽到一聲巨大的聲響，「好像就在窗邊爆破的感覺，嚇了我一跳，窗外一片灰暗不知什麼事」，讓他急得看向窗外，確認機身是否有裂損。

謝長廷表示，那瞬間他腦中閃過很多念頭，包括「是不是要跟家人說我愛你或交代遺言」、「剛剛在機場要求拍照的年輕人不知是否也搭這班」等，好在氣流逐漸穩定，機上的空姐也來告知剛剛飛機被雷電打到的情況，「好在有避雷針，所以平安沒事」。

謝長廷表示，避雷針主要是把閃電引到地下，飛機不可能引電到地下，裝的應該是其他類似裝置，「空姐也說是服務多年第一次遇到，看來真的不常有，可以去買樂透試試」。此外，謝長廷也在文末附上飛機被雷電擊中的兩張示意圖。

今天返回日本，搭機時段松山地區下大雨，氣流很不穩定，起飛後不久。突然一聲巨大聲響，好像就在窗邊爆破的感覺，嚇了我一跳，窗外一片灰暗不知什麼事，趕緊查看窗戶和機身是否有裂損，瞬間腦海閃過很多念頭：是不是要跟家人說我愛你或交代遺言？剛剛在機場要...

謝長廷發佈於 2024年6月18日 星期二

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