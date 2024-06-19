高捷沒開冷氣…民怨「強迫洗三溫暖」投訴拒搭！公司回應了

▲有民眾抱怨，高雄捷運站沒開冷氣悶爆，大熱天被迫洗三溫暖。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

今年的梅雨季將在本周結束，台灣準備正式進入夏天，中央氣象署表示，全台各地氣溫約32至35度，中南部則有局部36度以上高溫，不過就有民眾抱怨，近日搭乘高雄捷運時發現「站內沒開冷氣」，密閉空間猶如烤爐般熱爆，引發民怨沸騰，對此，高捷公司也出面回應了。

臉書粉專《高雄點 Kaohsiungtien》昨（18日）發文直呼，「高捷真的有夠熱，外面33度，站內竟完全沒開冷氣！」貼文一出，立刻引來大批在地網友留言哀號，「高雄的捷運站內，實在真的有夠熱...很多人反應過了，都沒用」、「最近好像非尖峰時間，都很悶」、「今早從前鎮高中站上車，站內暖到流汗」、「真的超扯，每次搭捷運都是強迫洗三溫暖概念」、「也太誇張了！省電不是這樣省的啦～」、「真的不用省成這樣」、「為了省電，大熱天也是只有在候車區裝幾個風扇在吹。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

還有人不滿表示，根本不想搭乘高捷，「完全不會想搭，光等車衣服已經汗流全濕」、「不如直接騎車或開車比較實際」、「都要熱不如騎機車，大眾運輸推不起來的的原因之一」、「不開更不想坐，越虧越大」、「我在地人，但我也討厭搭高捷，不是習慣問題，是服務真的不到位，不是沒冷氣，就是電扶梯沒運作。」

針對民眾反應捷運站內悶熱，高捷公共事務處長王柏雁表示，為了配合政府節能相關政策，目前高雄捷運各車站的空調運轉時間，是參考季節變化及各站各時段的旅運狀況進行「滾動式調整」。

延伸閱讀

▸ 養老院當志工「戀上80歲翁」喊嫁！23歲女為愛斷親情

▸ 台人帶蝦趴「1小物」被日本人狂問哪買 網讚：最偉大發明

▸ 你知道博愛座的由來嗎？ 文史工作者曝：為紀念「這位」已故前總統