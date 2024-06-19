博愛座的由來！　為紀念1位已故前總統

▲文史工作者張哲生分享，原來博愛座的設置，起初是台北市公車業者為追思已故前總統蔣中正逝世周年，因而共同協議開始的措施。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

近日，捷運「博愛座」爭議層出不窮，11日先有2名長者逼迫一名女乘客讓座，演變成肢體衝突，女乘客最後崩潰撞柱，血流滿面；18日又有老翁大聲喝斥坐在博愛座上的年輕男子，甚至還出手攻擊對方。雖然博愛座如今似乎淪為糾紛的源頭，然而在過去，博愛座的設立可是仁慈博愛的良善之舉。被稱為「懷舊達人」的文史工作者張哲生2019年就曾分享一段故事，原來博愛座的設置，起初是台北市公車業者為追思已故前總統蔣中正逝世周年，因而共同協議開始的措施。

2019年，張哲生就曾在臉書粉絲專頁發文，「你知道台北市公車上「博愛座」的由來嗎？」他在文中分享，1976年4月2日的《聯合報〉第6版曾有以「發揮 蔣公仁慈精神，公車上普設博愛座」為題的這麼一則報導：

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「【台北訊】台北市各公民營公車業昨天表示，為紀念總統蔣公逝世週年，將於北市各線公車上普設『博愛座』，以表示對蔣公追思之忱。參加這項運動的公車單位有台北市公車處、欣欣、大南、大有、光華、指南、台北、三重及中興等客運公司，共計公車二千六百九十九輛，每車設『博愛座』兩個，全部座套均由中國信託投資公司捐贈，採用藍底黃字皮製座套，希望市民乘車時能主動讓座老弱婦孺，以發揮蔣公仁慈博愛的精神。」

▲1976年4月2日的《聯合報〉第6版曾以「發揮 蔣公仁慈精神，公車上普設博愛座」為題，宣布台北市2699輛公車，每車設立博愛座2個。

張哲生還表示，他覺得每一個座位都可以是博愛座，自發地讓位給「比自己更需要坐下的人」，才是博愛的精神。

「博愛座」的觀念，起源於北歐國家施行「無障礙環境」的一環，旨在體貼身障人士的不便，希望他們能和一般人一樣正常搭乘大眾運輸交通工具。隨著時代演進，博愛座也開始提倡禮讓孕婦、傷者、病患、年長者、孩童等人優先使用。通常，博愛座的設計會與其他座位有所區別，藉此呼籲民眾讓座給有需求的乘客。

因為博愛座是體現社會溫暖的表現，讓不讓座沒有硬性規定，不方便或不慎忘記讓座的乘客並不會因此受到處罰，然而部分人士卻矯枉過正，認為「只有長輩能坐」，或者「年輕人看到長輩就一定要讓座」，並以此為依據，對他人進行道德綁架。想解決博愛座的爭議，問題並不在博愛座本身，而在這些刻意誤用「博愛座」觀念的人。

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