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台南迄今尚無本土案例　杜絕登革熱社區傳播祭出自主通報獎勵金

▲台南市長黃偉哲鼓勵仲介業及僱主如遇受僱者有疑似症狀，可至各衛生所進行NS1快篩試劑檢驗，盼有效杜絶登革熱病毒之擴散。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲鼓勵仲介業及僱主如遇受僱者有疑似症狀，可至各衛生所進行NS1快篩試劑檢驗，盼有效杜絶登革熱病毒之擴散。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

時值氣溫濕熱的夏季，登革熱疫情升溫，台南市透過公私協力積極防疫，截止目前無本土案例發生，為提升市民與在台南就業的外籍移工自主通報意願，達到有效防堵社區潛在病例之發生，台南市長黃偉哲鼓勵仲介業及僱主如遇受僱者有疑似症狀，可至各衛生所進行NS1快篩試劑檢驗，盼有效杜絶登革熱病毒之擴散。

黃偉哲表示，提供自主通報獎勵金，是防疫的手段之一，並非主要目的，重點在於提醒民眾注意公共衛生，藉由抑制潛在登革熱感染源，來達到全面杜絕之效果。

▲台南市長黃偉哲鼓勵仲介業及僱主如遇受僱者有疑似症狀，可至各衛生所進行NS1快篩試劑檢驗，盼有效杜絶登革熱病毒之擴散。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，目前的9個境外移入案例，在社區並無擴散跡象，算是度過第一道難關。他強調境外移入與本土病例往往僅有一線之隔，呼籲大家謹慎留意，尤其適逢雨季，許多地方在下雨過後，都有積水情形，期盼民眾與市府防疫團隊攜手合作，做好孳生源清除工作。

▲台南市長黃偉哲鼓勵仲介業及僱主如遇受僱者有疑似症狀，可至各衛生所進行NS1快篩試劑檢驗，盼有效杜絶登革熱病毒之擴散。（圖／記者林東良翻攝，下同）

衛生局指出，凡居住台南市的市民或在台南就業的外籍移工，於病毒血症期（發病前1日至發病後5日）內至醫療院所或衛生所自主通報，經認可實驗室檢驗為登革熱確診個案，則給予每例民眾自主通報確診者獎勵金1000元（等值禮券），而外籍移工若由雇主/仲介公司協助自主通報者，同時給予雇主/仲介公司每例獎勵500元（等值禮券），此外，除民眾自主通報外，也請醫療院所加強快篩及通報，並給予醫師通報獎勵金100至300元，前200名確診個案加碼每例獎勵金2000元。

▲台南市長黃偉哲鼓勵仲介業及僱主如遇受僱者有疑似症狀，可至各衛生所進行NS1快篩試劑檢驗，盼有效杜絶登革熱病毒之擴散。（圖／記者林東良翻攝，下同）

衛生局表示，由於登革熱潛伏期為3至14天，國人在國外遭病媒蚊叮咬並感染後往往是返國後入社區才發病，環境中病媒蚊叮咬後經8至12天後將具有傳染登革熱病毒的能力，如未能及時阻絕傳播，則恐造成本土疫情發生，因此，請醫療院所如遇疑似登革熱患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及通報，以利即早採取防治措施，同時也請留意病患是否出現重症警示徵象，適時給予適當醫療處置。

登革熱防治中心提醒，請市民朋友出國或旅遊出發前，務必做好居家環境積水容器清除及倒置，避免蚊蟲孳生，此外，在旅遊中也要多加注意防蚊措施，儘量穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露部位使用經衛生福利部核可的防蚊藥劑，避免遭受病媒蚊叮咬，至於，在旅遊返國後入境時如有發燒等疑似症狀，應主動告知機場檢疫人員並自主健康管理14天，如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛等症狀時請儘速就醫並落實防蚊措施，且就醫時請主動告知醫師近期旅遊史。

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