高雄鳳山爆入夏首起登革熱群聚！莊人祥南下視察防治工作

▲疾管署莊人祥署長今(6/18)南下高雄視察機場檢疫及登革熱防治工作，同時拜會陳其邁市長及出席市府跨局處登革熱防治工作小組會議，為第一線防疫夥伴加油打氣。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

高雄市鳳山區出現登革熱本土群聚疫情！疾病管制署署長莊人祥今（18）日南下高雄視察相關防治工作，他提醒，時序已進入登革熱好發流行季節，近期持續高溫又經常降雨，南高屏病媒蚊密度升高，且境外移入個案持續增多，登革熱流行風險提高。

疾管署今(18)日表示，國內上週(6/11-6/17)新增1例登革熱本土病例，今年入夏後累計2例，均居住於高雄市鳳山區，為一起群聚事件；今(2024)年截至6/17累計166例本土登革熱確診病例，病例分布高雄市137例、台南市19例、屏東縣9例及嘉義縣1例，並累計2例重症病例。

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莊人祥今日南下赴高雄機場檢疫站視察並慰勉檢疫同仁；同時拜會高雄市長陳其邁，感謝市府團隊在五月底結束去年疫情監測後，端午節連假就動員執行緊急防治，第一時間控制疫情；另也出席市府跨局處登革熱防治工作小組會議，為第一線防疫夥伴加油打氣。

莊人祥表示，國際港埠檢疫是防止登革熱境外移入病例造成國內社區傳播的第一道防線，今（2024）年截至6月17日為止，全國登革熱境外移入個案共107例，其中入境前有症狀者為68人，於邊境攔檢共47人，針對入境前有症狀旅客之攔檢率近7成，今年高雄機場檢疫站已成功攔阻8例境外移入登革熱及1例屈公病病例。

莊人祥提醒，有流行區旅遊史、症狀輕微旅客皆主動洽機場檢疫站評估，入境後14天內有症狀速就醫及告知醫師旅遊史，降低疾病因境外個案在國內擴散的風險。除邊境把關外，登革熱是一種環境病，最有效的預防方法還是需要民眾動手清除病媒孳生源，做好環境清潔，落實高風險場域自主管理。

▲疾管署莊人祥署長今(6/18)南下高雄視察機場檢疫及登革熱防治工作。（圖／疾管署提供）

「沒有病媒蚊，登革熱就不會湠來湠去（傳來傳去）」，莊人祥指出，請民眾務必將巡、倒、清、刷等防疫工作視為日常生活一環，中央也透過行政院重要蚊媒傳染病防治聯繫會議平台，加強聯繫溝通，促請各部會共同推動各項防治工作，不可鬆懈，對於未主動清除的民眾或機關將貫徹公權力的執行，以促使大家都能養成主動清除孳生源的習慣。

疾管署呼籲，民眾日常生活應注意防蚊，避免被叮咬而感染，如有出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀請儘速就醫並主動告知醫師國內外的旅遊活動史。

另長者和慢性病患者感染登革熱後有較高風險進展為重症病例，需密切監控病患狀況，留意是否出現腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、臨床上體液蓄積（腹水、胸水……）、黏膜出血、嗜睡/躁動不安、肝臟腫大超過肋骨下緣2公分及血比容增加伴隨血小板急速下降等登革熱警示徵象，以適時提供適當的臨床處置，降低重症及死亡風險。