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快訊／高雄鳳山爆登革熱群聚！社區282處孳生病媒蚊　全部開罰

▲高雄登革熱。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄鳳山發生登革熱群聚，防疫人員於社區查獲282處積水已孳生病媒蚊孑孓。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區鎮北里發生登革熱群聚疫情，2名男女分別於7日、11日採檢後通報確診，個案經實驗室檢驗結果，研判為新一波病毒入侵社區造成群聚感染。衛生局連日對當地進行防治工作，4天內發現社區有高達282處積水孳生病媒蚊孑孓，全數開單告發，同時出動里民、志工，清除出高達50公噸的廢棄物。

高雄市衛生局今(13)日公布，鳳山區出現今年入夏登革熱群聚疫情，首例為居住鳳山區鎮北里20多歲男性，是一名交通運輸維修人員，6日出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉酸痛、關節痛，7日就醫採檢通報後確診。第2例為同區40多歲女性， 4日肌肉痛就醫、11日症狀加劇伴隨頭痛、骨頭痛、眼窩痛、噁心嘔吐，就醫採檢通報後確診。

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衛生局指出，2例個案經實驗室檢驗結果皆為PCR陽性第一型，首例個案經中央疾管署進行病毒定序初步研判與去年本土流行的病毒株不同，研判為新一波病毒入侵社區所造成的社區群聚感染。

▲高雄登革熱。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲防疫團隊啟動地毯式清除防治工作。（圖／記者許宥孺翻攝）

經衛生局疫調發現，案2於鎮北里中型百貨賣場工作，案1於發病前7天曾前往該賣場購物，經現場調查，賣場旁為興建中工地建案，工地內陰井、地面及陽台都積水孳生大量病媒蚊幼蟲，而周邊住家也有許多積水容器已孳生孑孓。防疫人員於該區域單日捕獲成蚊高達13隻，病媒蚊密度相當高，研判該社區是引爆此波群聚疫情的感染窩。

防疫團隊7日起啟動地毯式孳生源清除及化學防治等緊急防治工作，連續4天共查獲高達282處積水孳生病媒蚊孑孓，全數開單告發。

同時也發現該社區有為數眾多的閒置空地及菜園遭民眾不當堆置各類容器雜物，舊部落社區巷道內也存在遭民眾忽略的桶缸盆甕、帆布、花器、輪胎、金爐、桶蓋等各式積水容器孳生大量蚊蟲。且警戒範圍內共有20處施工興建中的大型建案，以及廢棄灌溉溝渠淤積雜草叢生，整體環境不良，研判疫情快速擴散風險高。

為降低疫情傳播風險，區級防疫指揮中心偕同區里志工、民眾同步進行環境大掃蕩，截至目前共清除81處髒亂點、50公噸廢棄物。

▲高雄登革熱。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲現是登革熱高風險季節。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局提醒，如未主動積極清除孳生源，經查獲孳生病媒蚊幼蟲，最高處新臺幣1萬5000元罰鍰。民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速前往高雄市549家登革熱整合式醫療合約院所 ，主動告知醫師TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並善用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷和及早通報，以利衛生單位適時採取相關防疫工作。

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