原民青年「黑色特工隊」訪新北　分享品牌經營創業經驗

▲黑色特工隊講師王雅蘭（右1）與原青們共同鋸構樹。（圖／新北市原民局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

由5位屏東縣排灣族、魯凱族青年所組成的黑色特工隊，主打以構樹纖維創作藝術作品，闖出知名度，15日參與新北市原民局辦理的今年第3場原青小聚活動，分享如何經營工藝品牌，從產品開發到品牌形象之經營，以及後續如何在市場中拓展客群等創業經驗。

新北市原民局指出，黑色特工隊透過對傳統工藝的摸索，以自然纖維工藝為主，將台灣隨處可見的構樹作為主要素材，從採集到親手敲打揉取，身體力行，再加上從大自然間汲取的靈感，讓每一個作品嵌上文化價值，並與社會對話。

▲新北市原民局局長（左2）和講師黑色特工隊（前排2位）與會學員大合照。

會中，黑色特工隊團員王雅蘭從自身經歷談起，述說自己的家鄉經過八八風災後，被迫遷移，與屏東縣霧台鄉好茶村及三地門鄉大社村其他部落居民共同生活在「禮納里永久屋聚落」，返鄉定居的王雅蘭開始投入部落產業行銷以及活動策劃，同時也向部落工坊的工藝師接觸，從學習怎麼在部落與土地生活開始，才深刻體會到「生活即工藝，工藝即生活」之意涵。

而原青小聚下半場，黑色特工隊團員顏裴晏帶著與會青年們，以手敲構樹皮布體驗的方式交流，每一次地敲打，都能讓樹皮向外延展，也藉此鼓勵原青們，無論身在何處，面對社會上對原住民族的誤解或是不理解，要像自己眼前的樹皮一樣，藉由敲打出的每一縷纖維連結社會，展現韌性；同時也期許這個社會能夠提升視野，讓多元文化能夠在新北市綻放。

▲青年敲打樹皮，延展自然纖維，與新北市原住民族人共同交流。