　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

新北大鵬國小陸海空鐵人挑戰　畢業生邁向人生新旅程

▲新北大鵬國小陸海空鐵人挑戰。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲新北大鵬國小畢業生陸海空鐵人挑戰。（圖／新北市大鵬國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

又到了畢業季節，新北市大鵬國小畢業生翹首期盼的挑戰陸海空三度空間課程於登場了，希望透過陸、海、空多元課程體驗，讓學生認識自己的家鄉及海洋資源。今年安排6、7日兩天的小鐵人行程，除了路跑、衝浪、高空繩索及野外露營等冒險體驗外，更增加了那米哥莊園溯溪、樹攀體驗課程。

大鵬國小校長許聰顯表示，戶外冒險教育課程在自己的家鄉萬里區中幅里的那米哥莊園進行，LA NEW董事長劉保佑先生為鼓勵學子們培養不畏艱難的精神，全額公益贊助活動經費，希望讓小「鵬」友們留下難忘的畢業回憶。

▲新北大鵬國小陸海空鐵人挑戰。（圖／新北市大鵬國小提供）

首先是溯溪課程，在溪邊除了可以認識當地溪流生態系的特色，更可以透過溯溪鼓勵學生如何安全的進行冒險犯難，完成一系列勇氣的挑戰。完成溯溪必須通過層層關卡，首先必須在陡峻岩壁先進行安全確保再利用拉繩下降至溯溪起點，第1關就必須拿出十足勇氣，才能完成踏上任務的起點，接著第2關開始在溪中挑戰一層又一層像階梯的水路，水路必須小心謹慎，確定踩下去的石頭穩固才能前行，溪底的路上上下下起伏不定，又有石頭以及流動的水，考驗學生的耐心、判斷力、臨場反應、以及身體的協調性和體力。

接下來的深潭信任躺是整個活動最刺激的一項，這一關靠的是膽識，必須背向式往池裡躺，畢業生嗨翻的大聲幫同學加油，為這份勇氣給予支持的力量，最後的滑降過深潭，靠著勇氣與膽量從高處滑降完成這趟有趣的冒險與挑戰，整個溯溪過程中，透過陪伴、支持、互相鼓勵，畢業生們也彼此培養同學之間的情誼。

▲新北大鵬國小陸海空鐵人挑戰。（圖／新北市大鵬國小提供）

結束了那米哥莊園的溯溪、樹攀冒險體驗活動後，下午來到皇后鎮森林露營區持續進行搭帳宿營，體驗野外活動的樂趣，學習獨立與照顧自己、關心伙伴的任務，隔天一早於大鵬足湯公園旁的步道繼續完成陸海空三項挑戰的路跑活動，考驗畢業生的體力、耐力，有強壯和充滿活力的健康身體，才能好好面對未來的學習與挑戰。

今年畢業證書含金量十足，鐵人般的行程是國小生活結束前的大挑戰，6月6日的那米哥莊園1日溯溪、攀樹，晚上的皇后鎮森林露營搭帳，6月7日的小鐵人路跑活動後，還參加萬里區的牽罟漁法體驗活動，下午再到中角灣衝浪中心完成全部陸、海、空三項挑戰的衝浪活動，整個畢業系列活動在2天的陸海空系列活動洗禮後，雖然很累，但在豐富多元的體驗過程中，相信學生身心都有所收穫與成長，今年的畢業生一定能留下滿滿的豐富回憶。

許聰顯表示，非常感謝LA NEW董事長劉保佑先生為公益付出，讓我們的畢業生體驗到不一樣的畢業活動，非常新奇又好玩。學校希望透過一系列結合本校特色課程陸海空的活動，讓學生了解到人生就像衝浪、溯溪、高空繩索、樹攀，高高低低、起起伏伏，一路上會遇到許多的困難，要像參與這些活動一樣，想辦法去解決與完成各項任務，希望畢業生在這些活動後，擁有主動探索、樂觀智慧、活力續航，勇於面對未來的各項挑戰，祝福各位畢業生，活力滿滿邁向未來新挑戰。

▲新北大鵬國小陸海空鐵人挑戰。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲新北大鵬國小陸海空鐵人挑戰。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲新北大鵬國小陸海空鐵人挑戰。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲新北大鵬國小陸海空鐵人挑戰。（圖／新北市大鵬國小提供）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►基隆增10處科技執法7／1日啟用　建置地點、取締項目一次看

►滿油表一夜見底！基隆3公車被偷走620公升柴油...損失1.6萬

►基隆海大第4座企業認養公車亭　邱佩琳：打造首座災防功能站體

►世界城市高峰會　邱佩琳分享海洋永續治理及文化傳承

ET快訊
台積電首次公告庫藏股進度
陳妮絲懷孕了！　植入胚胎9天就中
快訊／暴雨狂襲廣東！至少5死15人失聯
快訊／林書豪缺陣照贏　國王3比1冠軍賽聽牌
哨兵模式啟動！緊身女「貼上特斯拉鏡頭」離開　千人重刷影片朝聖
ENERGY坤達操到瘦一圈　柯佳嬿心疼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北市長盃原民慢速壘球邀請賽　500名慢壘好手熱血揮擊

6000米管線修繕完「壁」　蘆洲南港子污水管建置進度超前

新北大鵬國小陸海空鐵人挑戰　畢業生邁向人生新旅程

2024白河蓮花季廣受好評　黃偉哲邀民眾來白河賞蓮花吃蓮子

草屯雙十吊橋砸3千萬新增照明美化　中潭公路夜間觀光新亮點

台東暖警自掏腰包購車票　讓民眾順利訪友

積極爭取優質企業落腳台南　市府打造投資首選城市

守護台東環境　環保局24小時受理公害污染陳情

表揚57位金質徽章獎志工　黃偉哲感謝志工讓台南更有人情味

張善政視察微軟雲端資料中心建置進度　期加速桃園智慧建設

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

高爾宣芮德要當爸媽了　寶寶性別公布超幸福❤

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

雨勢升級！大雷雨轟雙北　13縣市「豪大雨特報」

暖弟砸16萬迎更生人哥哥　幫租房+還債：從沒放棄你

網紅整妹出國入住猛鬼酒店 詭異聲響＋古怪氣氛秒退房

新北市長盃原民慢速壘球邀請賽　500名慢壘好手熱血揮擊

6000米管線修繕完「壁」　蘆洲南港子污水管建置進度超前

新北大鵬國小陸海空鐵人挑戰　畢業生邁向人生新旅程

2024白河蓮花季廣受好評　黃偉哲邀民眾來白河賞蓮花吃蓮子

草屯雙十吊橋砸3千萬新增照明美化　中潭公路夜間觀光新亮點

台東暖警自掏腰包購車票　讓民眾順利訪友

積極爭取優質企業落腳台南　市府打造投資首選城市

守護台東環境　環保局24小時受理公害污染陳情

表揚57位金質徽章獎志工　黃偉哲感謝志工讓台南更有人情味

張善政視察微軟雲端資料中心建置進度　期加速桃園智慧建設

最新癌王出爐！癌症奪命加速　每9分鐘奪1命

快訊／三峽「泡棉工廠」全面燃燒101人灌救　消防局提醒緊閉門窗

新北市長盃原民慢速壘球邀請賽　500名慢壘好手熱血揮擊

一直打嗝小心「5大胃病」！　醫：腫瘤壓迫也會

6000米管線修繕完「壁」　蘆洲南港子污水管建置進度超前

台積電首公告庫藏股進度　已砸逾5億護盤

張碧晨遭爆熱戀「小10歲男偶像」！　工作室動怒發聲：胡說八道

陳妮絲懷孕了！植入胚胎9天就中　公開煎熬過程「出門突出血、不斷挨針」

約會3次手沒碰過！跟曖昧男過夜「該訂哪種房型？」　女爆糾結

快訊／暴雨狂襲廣東梅州！街道變汪洋「至少5死、15人失聯」

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

地方熱門新聞

高曼容奪世界選美冠軍　獲聘終身南投縣親善大使

雲林新聞處長閃辭　張麗善：辭呈還沒送上來

新北環保局攜手企業淨海　清出297公斤海洋廢棄物

臺灣工藝文化園區停車場要收費了

雲林道路成花生曝曬場　縣府協調超過200處合法地點

配合「桃園鐵路地下化計畫」　中壢新站開工

2024白河蓮花季邀民眾來白河賞蓮花吃蓮子

蔡育輝、蔡淑惠、李中岑為台南警長榮退祝福

蘆洲建商捐贈獎學金　市長侯友宜到場喊讚

積極爭取優質企業落腳台南打造投資首選城市

在職進修助攻讓她成功轉換跑道薪水翻倍

中壢火車站熄燈　藍綠臉書發文告別！

中市府攜手市議員拍物調券宣傳片

新北救災效能再升級　淡水消防分隊獲贈救災車

更多熱門

相關新聞

快訊／「觀看」特教生被霸凌、酗酒　新北某候用校長醜行全被爆

快訊／「觀看」特教生被霸凌、酗酒　新北某候用校長醜行全被爆

新北市議員張錦豪今（17日）在議會總質詢提到，一名國小候用校長行徑荒唐，除了體罰學生、教學行為失當、親師溝通效果不良，更在校酗酒、無故多次缺課、給國小學生觀看輔導級鬼片「女鬼橋」，還在超商偷酒被抓到，到現在24個同學已經轉走三位同學了，詢問新北市教育局是否要有積極作為，教育局回應，個案現已調離現職請假中，「這部分一定會秉公處理」。

新北環保局攜手企業淨海　清出297公斤海洋廢棄物

新北環保局攜手企業淨海　清出297公斤海洋廢棄物

蘆洲建商捐贈獎學金　市長侯友宜到場喊讚

蘆洲建商捐贈獎學金　市長侯友宜到場喊讚

新北救災效能再升級　淡水消防分隊獲贈救災車

新北救災效能再升級　淡水消防分隊獲贈救災車

老人虐待警醒日　新北家防中心籲關注長者保護

老人虐待警醒日　新北家防中心籲關注長者保護

關鍵字：

新北大鵬國小

讀者迴響

熱門新聞

竹市副所長頭部中彈亡　才和家人去澎湖玩

台積電嘉義工地挖到遺跡！CoWoS廠緊急停工

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

獨／BMW撞休息站畫面曝　19歲男駕駛背景曝光

別再用脫鞋打蟑螂！環境部教3招防治：小強爬過就死掉

王齊麟被女友嗆「他是奧運冠軍關我屁事」

玉珍齋遭撞現場慘況曝！業者「損失破百萬」拚明天復業

獨／平頭男持槍掃射民宅　真理褲妹自摑淚求：別鬧了

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來

「1類運動」做太多反變胖！減重醫：更易餓、囤脂肪

即／竹市副所長頭部中彈亡　第一分局回應了

樂天女孩琳妲「分手才認愛」！

憂成本加劇　營建業者爆：明年核彈級災難要來了！

阿Ken入境美國「突被攔問職業」

20歲男疑入「鴻門宴」慘死　家屬控：遭圍砍20幾刀

更多

最夯影音

更多

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面