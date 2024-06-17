新北大鵬國小陸海空鐵人挑戰　畢業生邁向人生新旅程

▲新北大鵬國小畢業生陸海空鐵人挑戰。（圖／新北市大鵬國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

又到了畢業季節，新北市大鵬國小畢業生翹首期盼的挑戰陸海空三度空間課程於登場了，希望透過陸、海、空多元課程體驗，讓學生認識自己的家鄉及海洋資源。今年安排6、7日兩天的小鐵人行程，除了路跑、衝浪、高空繩索及野外露營等冒險體驗外，更增加了那米哥莊園溯溪、樹攀體驗課程。

大鵬國小校長許聰顯表示，戶外冒險教育課程在自己的家鄉萬里區中幅里的那米哥莊園進行，LA NEW董事長劉保佑先生為鼓勵學子們培養不畏艱難的精神，全額公益贊助活動經費，希望讓小「鵬」友們留下難忘的畢業回憶。

首先是溯溪課程，在溪邊除了可以認識當地溪流生態系的特色，更可以透過溯溪鼓勵學生如何安全的進行冒險犯難，完成一系列勇氣的挑戰。完成溯溪必須通過層層關卡，首先必須在陡峻岩壁先進行安全確保再利用拉繩下降至溯溪起點，第1關就必須拿出十足勇氣，才能完成踏上任務的起點，接著第2關開始在溪中挑戰一層又一層像階梯的水路，水路必須小心謹慎，確定踩下去的石頭穩固才能前行，溪底的路上上下下起伏不定，又有石頭以及流動的水，考驗學生的耐心、判斷力、臨場反應、以及身體的協調性和體力。

接下來的深潭信任躺是整個活動最刺激的一項，這一關靠的是膽識，必須背向式往池裡躺，畢業生嗨翻的大聲幫同學加油，為這份勇氣給予支持的力量，最後的滑降過深潭，靠著勇氣與膽量從高處滑降完成這趟有趣的冒險與挑戰，整個溯溪過程中，透過陪伴、支持、互相鼓勵，畢業生們也彼此培養同學之間的情誼。

結束了那米哥莊園的溯溪、樹攀冒險體驗活動後，下午來到皇后鎮森林露營區持續進行搭帳宿營，體驗野外活動的樂趣，學習獨立與照顧自己、關心伙伴的任務，隔天一早於大鵬足湯公園旁的步道繼續完成陸海空三項挑戰的路跑活動，考驗畢業生的體力、耐力，有強壯和充滿活力的健康身體，才能好好面對未來的學習與挑戰。

今年畢業證書含金量十足，鐵人般的行程是國小生活結束前的大挑戰，6月6日的那米哥莊園1日溯溪、攀樹，晚上的皇后鎮森林露營搭帳，6月7日的小鐵人路跑活動後，還參加萬里區的牽罟漁法體驗活動，下午再到中角灣衝浪中心完成全部陸、海、空三項挑戰的衝浪活動，整個畢業系列活動在2天的陸海空系列活動洗禮後，雖然很累，但在豐富多元的體驗過程中，相信學生身心都有所收穫與成長，今年的畢業生一定能留下滿滿的豐富回憶。

許聰顯表示，非常感謝LA NEW董事長劉保佑先生為公益付出，讓我們的畢業生體驗到不一樣的畢業活動，非常新奇又好玩。學校希望透過一系列結合本校特色課程陸海空的活動，讓學生了解到人生就像衝浪、溯溪、高空繩索、樹攀，高高低低、起起伏伏，一路上會遇到許多的困難，要像參與這些活動一樣，想辦法去解決與完成各項任務，希望畢業生在這些活動後，擁有主動探索、樂觀智慧、活力續航，勇於面對未來的各項挑戰，祝福各位畢業生，活力滿滿邁向未來新挑戰。