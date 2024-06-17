新北市長盃原民慢速壘球邀請賽　500名慢壘好手熱血揮擊

▲新北市長盃原民慢速壘球邀請賽，總共24支隊伍來自各地的棒球好手們齊聚。（圖／新北市原民局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府原民局於6月15、16日在樹林區鹿角溪壘球場舉辦「113年新北市市長盃原住民族慢速壘球邀請賽」，為本年度的新北市市長盃原住民族運動系列賽事的壓軸，吸引男、女子組共有24隊，約500名來自各地的運動好手們共襄盛舉。

新北市陳純敬副市長於首日親臨現場進行開球，為本次賽事拉開序幕，除了歡迎大家前來參賽，勉勵選手展現優異球技，也期盼藉由深受喜愛的慢壘賽事，成為各地族人凝聚感情的樞紐。本次賽事也有如蔡明覺、簡富智、許誌峰等曾活躍於職業及業餘勁旅球隊的選手參戰，共同爭奪冠軍寶座及總額19萬5,000元的賽事獎金。

▲新北市副市長陳純敬（中）和新北在地的原動力多元家族隊伍投捕搭檔一起開球。

新北市長盃原住民族慢速壘球賽事至今邁入第四屆，已經成為原住民族慢壘盛事，今年同樣有許多熟面孔參戰，前一屆女子組冠軍斯卡羅，及男子組冠軍大腳鹽糖皆挾著挑戰連霸的氣勢前來參賽，期待能發揮平常練習的成果，再次抱回冠軍獎盃及5萬元獎金。本屆賽事也有一些新朋友加入，有來自苗栗的苗栗雷鋒，以及來自桃園法尼斯壘球隊，希望能於賽事中與其他隊伍交流切磋。

新北市原民局表示，新北市市長盃原住民族系列運動賽事自109年開辦以來，即為新北市重要的原民運動盛事，藉由舉辦廣受民眾喜愛的慢速壘球、棒球與籃球，以及深具文化傳承意義的傳統射箭賽事，讓族人朋友們可以藉由體育賽事齊聚新北，聯繫感情，互相切磨技術。4場賽事超過1,000人熱情參與，頒發總獎金近50萬元，期待下屆賽事有更多優秀選手一同爭奪王者寶座。

▲陳純敬親臨現場進行開球，為賽事拉開序幕。