　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

新北市長盃原民慢速壘球邀請賽　500名慢壘好手熱血揮擊

▲新北市長盃原民慢速壘球邀請賽。（圖／新北市原民局提供）

▲新北市長盃原民慢速壘球邀請賽，總共24支隊伍來自各地的棒球好手們齊聚。（圖／新北市原民局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府原民局於6月15、16日在樹林區鹿角溪壘球場舉辦「113年新北市市長盃原住民族慢速壘球邀請賽」，為本年度的新北市市長盃原住民族運動系列賽事的壓軸，吸引男、女子組共有24隊，約500名來自各地的運動好手們共襄盛舉。

新北市陳純敬副市長於首日親臨現場進行開球，為本次賽事拉開序幕，除了歡迎大家前來參賽，勉勵選手展現優異球技，也期盼藉由深受喜愛的慢壘賽事，成為各地族人凝聚感情的樞紐。本次賽事也有如蔡明覺、簡富智、許誌峰等曾活躍於職業及業餘勁旅球隊的選手參戰，共同爭奪冠軍寶座及總額19萬5,000元的賽事獎金。

▲新北市長盃原民慢速壘球邀請賽。（圖／新北市原民局提供）

▲新北市副市長陳純敬（中）和新北在地的原動力多元家族隊伍投捕搭檔一起開球。

新北市長盃原住民族慢速壘球賽事至今邁入第四屆，已經成為原住民族慢壘盛事，今年同樣有許多熟面孔參戰，前一屆女子組冠軍斯卡羅，及男子組冠軍大腳鹽糖皆挾著挑戰連霸的氣勢前來參賽，期待能發揮平常練習的成果，再次抱回冠軍獎盃及5萬元獎金。本屆賽事也有一些新朋友加入，有來自苗栗的苗栗雷鋒，以及來自桃園法尼斯壘球隊，希望能於賽事中與其他隊伍交流切磋。

新北市原民局表示，新北市市長盃原住民族系列運動賽事自109年開辦以來，即為新北市重要的原民運動盛事，藉由舉辦廣受民眾喜愛的慢速壘球、棒球與籃球，以及深具文化傳承意義的傳統射箭賽事，讓族人朋友們可以藉由體育賽事齊聚新北，聯繫感情，互相切磨技術。4場賽事超過1,000人熱情參與，頒發總獎金近50萬元，期待下屆賽事有更多優秀選手一同爭奪王者寶座。

▲新北市長盃原民慢速壘球邀請賽。（圖／新北市原民局提供）

▲陳純敬親臨現場進行開球，為賽事拉開序幕。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►基隆增10處科技執法7／1日啟用　建置地點、取締項目一次看

►滿油表一夜見底！基隆3公車被偷走620公升柴油...損失1.6萬

►基隆海大第4座企業認養公車亭　邱佩琳：打造首座災防功能站體

►世界城市高峰會　邱佩琳分享海洋永續治理及文化傳承

ET快訊
AV女神愛當S小惡魔！羞曝「驚人口技」：我很厲害
快訊／新北泡棉工廠大火　環保局：3區恐受濃煙影響
「Lamigo那米哥宴會廣場」宣布熄燈　粉絲嘆：可惜了
高中生「參加IG抽獎」手機中毒！發800則詐騙簡訊
快訊／魔獸招募的神秘球星揭曉！
98年來第一次！英國超罕見「畸形陰莖花」開了　腐屍臭味狂傳
最新癌王出爐！癌症奪命加速　每9分鐘奪1命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北板橋公園新設親子公廁　市民如廁舒適貼心獲好評

新北攜手ICF盛大舉辦論壇　AI創新永續擘劃未來城市

原民青年「黑色特工隊」訪新北　分享品牌經營創業經驗

新北市長盃原民慢速壘球邀請賽　500名慢壘好手熱血揮擊

6000米管線修繕完「壁」　蘆洲南港子污水管建置進度超前

新北大鵬國小陸海空鐵人挑戰　畢業生邁向人生新旅程

2024白河蓮花季廣受好評　黃偉哲邀民眾來白河賞蓮花吃蓮子

草屯雙十吊橋砸3千萬新增照明美化　中潭公路夜間觀光新亮點

台東暖警自掏腰包購車票　讓民眾順利訪友

積極爭取優質企業落腳台南　市府打造投資首選城市

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

高爾宣芮德要當爸媽了　寶寶性別公布超幸福❤

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

雨勢升級！大雷雨轟雙北　13縣市「豪大雨特報」

暖弟砸16萬迎更生人哥哥　幫租房+還債：從沒放棄你

Apink鄭恩地挑戰16蹲！　清唱《小幸運》《那些年》太好聽

新北板橋公園新設親子公廁　市民如廁舒適貼心獲好評

新北攜手ICF盛大舉辦論壇　AI創新永續擘劃未來城市

原民青年「黑色特工隊」訪新北　分享品牌經營創業經驗

新北市長盃原民慢速壘球邀請賽　500名慢壘好手熱血揮擊

6000米管線修繕完「壁」　蘆洲南港子污水管建置進度超前

新北大鵬國小陸海空鐵人挑戰　畢業生邁向人生新旅程

2024白河蓮花季廣受好評　黃偉哲邀民眾來白河賞蓮花吃蓮子

草屯雙十吊橋砸3千萬新增照明美化　中潭公路夜間觀光新亮點

台東暖警自掏腰包購車票　讓民眾順利訪友

積極爭取優質企業落腳台南　市府打造投資首選城市

陸紀念黃埔軍校百年　習近平賀信：勉勵黃埔軍校同學會堅定反獨促統

郭泓志22日降臨道奇球場？　航空公司聯手道奇轟出致勝一擊

化學大廠擬關台南一條偏光片產線　業界分析：市占低影響不大

薔薔「領現金200萬」送憂鬱症爸　父女反起衝突暴哭

季後賽吞20顆止痛藥！　李愷諺為國王隊史首冠拚了

國會改革、覆議案朝野衝突後拚經濟　卓榮泰：8月成立經濟發展委員會

快訊／三峽「泡棉工廠」全面燃燒　環保局：3區恐受濃煙影響

比阿法更大台！MG「大型7人座電動車」泰開賣　折合新台幣156萬起

「北極熊」阿隆索開轟單場5打點！　助大都會拿下5連勝

單場9盜破隊史紀錄　紅襪14安痛扁洋基奪勝

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

地方熱門新聞

高曼容奪世界選美冠軍　獲聘終身南投縣親善大使

雲林新聞處長閃辭　張麗善：辭呈還沒送上來

新北環保局攜手企業淨海　清出297公斤海洋廢棄物

臺灣工藝文化園區停車場要收費了

2024白河蓮花季邀民眾來白河賞蓮花吃蓮子

雲林道路成花生曝曬場　縣府協調超過200處合法地點

配合「桃園鐵路地下化計畫」　中壢新站開工

蔡育輝、蔡淑惠、李中岑為台南警長榮退祝福

積極爭取優質企業落腳台南打造投資首選城市

蘆洲建商捐贈獎學金　市長侯友宜到場喊讚

在職進修助攻讓她成功轉換跑道薪水翻倍

中壢火車站熄燈　藍綠臉書發文告別！

毒品通緝犯四處逃亡售毒南警查獲起出113公克毒品

中市府攜手市議員拍物調券宣傳片

更多熱門

相關新聞

6000米管線修繕完「壁」　蘆洲南港子污水管建置進度超前

6000米管線修繕完「壁」　蘆洲南港子污水管建置進度超前

新北市政府水利局辦理「蘆洲南港子市地重劃區後續污水下水道建設及既有污水管線修繕工程」，施工進度達75.91%，超前7%，不只為400戶污水用戶接管，並完成6,000米污水管線修繕工作。現污水管線佈設已進行至長榮路及光榮路周邊，預計年底會全面完工，屆時將大幅提升該範圍環境衛生品質。

新北大鵬國小陸海空鐵人挑戰　畢業生邁向人生新旅程

新北大鵬國小陸海空鐵人挑戰　畢業生邁向人生新旅程

快訊／「觀看」特教生被霸凌、酗酒　新北某候用校長醜行全被爆

快訊／「觀看」特教生被霸凌、酗酒　新北某候用校長醜行全被爆

北市50到64歲「短期免費肺鏈疫苗」1.3萬劑打完了！

北市50到64歲「短期免費肺鏈疫苗」1.3萬劑打完了！

新北環保局攜手企業淨海　清出297公斤海洋廢棄物

新北環保局攜手企業淨海　清出297公斤海洋廢棄物

關鍵字：

新北原住民慢速壘球

讀者迴響

熱門新聞

竹市副所長頭部中彈亡　才和家人去澎湖玩

獨／BMW撞休息站畫面曝　19歲男駕駛背景曝光

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

台積電嘉義工地挖到遺跡！CoWoS廠緊急停工

玉珍齋遭撞現場慘況曝！業者「損失破百萬」拚明天復業

別再用脫鞋打蟑螂！環境部教3招防治：小強爬過就死掉

王齊麟被女友嗆「他是奧運冠軍關我屁事」

獨／平頭男持槍掃射民宅　真理褲妹自摑淚求：別鬧了

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來

「1類運動」做太多反變胖！減重醫：更易餓、囤脂肪

憂成本加劇　營建業者爆：明年核彈級災難要來了！

樂天女孩琳妲「分手才認愛」！

阿Ken入境美國「突被攔問職業」

即／竹市副所長頭部中彈亡　第一分局回應了

挖到遺跡停工！台積電回應了

更多

最夯影音

更多

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面