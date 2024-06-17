6000米管線修繕完「壁」　蘆洲南港子污水管建置進度超前

▲施工人員進行免開挖區段整建事前作業，將板帶材料進行裁切。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市政府水利局辦理「蘆洲南港子市地重劃區後續污水下水道建設及既有污水管線修繕工程」，施工進度達75.91%，超前7%，不只為400戶污水用戶接管，並完成6,000米污水管線修繕工作。現污水管線佈設已進行至長榮路及光榮路周邊，預計年底會全面完工，屆時將大幅提升該範圍環境衛生品質。

水利局長宋德仁表示，蘆洲南港子市地重劃區自85年4月開辦至今已近30年，因污水管線長期的使用，導致油脂阻塞、管壁被硫化氫腐蝕造成管壁損壞，喪失原有排水功能，進而影響路基及用路安全；為提早防範，此工程採用區段整建免開挖工法，像在管線內部進行心導管手術，不僅可改善污水管線結構及水力特性，還能延長污水管線30年壽命，這種工法不需開挖、速度快也不影響交通，目前已完成該範圍6,000米的污水管線內部整建工作。

▲施工人員將材料送到人孔內部，將管線進行整建修復。

宋德仁說，由於長榮路上部分路段下方有既有共同管道，導致沿線128戶建物污水無法接管，為解決此問題，該工程於永平街及光榮路新增設污水管線，並延伸至長榮路人行道下方，雖然共同管道與排水側溝之間僅56公分，且有瓦斯管線佔據，但在與瓦斯公司積極協調管線遷移下，順利於狹窄空間完成污水管線建置。

住在蘆洲光明路的曾先生表示，非常高興終於輪到我們家做污水接管，因為家裡屬於透天厝，後巷空間不足，但為了盡快完成污水管銜接，馬上就找了師傅幫忙改管，將內部管線改往前巷道路銜接，也謝謝水利局工程的協助，接管後不用再抽化糞池了，居住環境也變得非常舒適。

水利局將繼續推動污水下水道工程，改善民眾環境衛生，提升居民生活品質，同時做好路面平整及交通維持工作，保障用路人的安全，如果大家有任何關於污水接管的問題，歡迎撥打免付費污水未納戶專線「0800-017-580（您要接-我幫您）」洽詢。

▲長榮路人行道旁地下僅有56公分可埋設污水管線。