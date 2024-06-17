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「台積電日本設廠」慫恿投資房產　嘉市警銀連線阻詐

▲▼ 嘉市警銀連線阻詐 。（圖／嘉義市警局提供）

▲嘉市警銀連線阻詐 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

警方日前接獲玉山銀行嘉義分行通報稱一名男子疑似遭詐騙，警方到場時發現曾姓男子欲約定帳戶並匯款大筆金額。警方及行員主動關懷曾男此筆金額用途為何，曾男表示先前在網路上認識一名網友，稱因台積電將在日本設廠會有一波購房熱潮，慫恿曾男投資日本房產賺錢，同時指示曾男與一指定帳號設定約定帳戶方能順利購入房子，曾男依指示欲至玉山銀行嘉義分行設定約定帳戶並匯款400萬元，警方驚覺有異向曾民耐心勸說此為常見詐騙手法，若繼續聽從歹徒指示恐損失大筆金錢。

▲▼ 嘉市警銀連線阻詐 。（圖／嘉義市警局提供）

鑑於大筆詐騙金流常需至金融機構臨櫃提、匯款，嘉義市警局第一分局長何明祥大力推動「金勤區」警銀聯防機制，在阻詐防護網成員共同努力下，5月份攔阻詐騙成效卓著，共計攔阻16件，攔阻金額達新臺幣780萬元，為提升士氣並且感謝行員，一分局分局長何明祥率偵查隊隊長洪茂發、長榮所巡官韋昱廷等人至玉山銀行嘉義分行、元大銀行南嘉義分行、中國信託嘉義分行及臺灣銀行嘉義分行等金融機構表揚有功人員外，亦加強阻詐關懷提問宣導，強化嘉市打詐隊警銀防護網量能。

▲▼ 嘉市警銀連線阻詐 。（圖／嘉義市警局提供）

何明祥表示，接獲任何快速、短期有利可圖之投資訊息，請撥打110或165求證，警方亦將持續秉持強勢執法決心，警銀聯手為市民財產安全把關！

 
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