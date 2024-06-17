保險公司來電「變更電話號碼」　他連答3題嚇壞！

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Stocksnap）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來詐騙集團猖獗，手段層出不窮。毒物專家招名威日前就接到電話，對方自稱是保險公司，表示他剛剛來電想變更電話號碼，原本他一頭霧水，結果在連答三項確認身分的問題後，赫然發現不對勁，於是拒絕回答，事後他也忍不住分享，直呼「搞到誰真誰假都分不出來了！」

招名威日前在臉書提到，「我嚴重懷疑不是個資外洩就是詐騙升級了，因為剛剛莫名其妙接到一通自稱保險公司的電話，他們說我5分鐘前來電提出要變更電話號碼，但我明明就沒有，而且我才剛下課。」

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當招名威否認致電後，客服接連問了四道題目，表示要確認他的身分，包括身分證字號、電話、出生年月和生肖，「我在回答完第三題後，就覺得整件事太奇怪了，幹嘛主動打來問我個資，而且還問我生肖？於是我直接拒絕回答。」

▲詐騙集團偽裝成保險公司，想騙取個資。（圖／翻攝自臉書／招名威教授 毒理威廉）

事後，他冷靜地思考整件事情，赫然發現幾個詭異之處，「首先我沒有致電過他們，那為何會來電？其次，變更電話號碼不是跟改地址一樣，應該需要有實體文件簽名嗎？他們致電給我告知幹嘛？第三，保險公司打給我，卻是我要提供個資？你不會沒事亂打電話然後問人家你是誰吧？最後，誰沒事會這麼無聊去冒充改人家資料？」

最後，招名威直言，「電話說得煞有其事，真的有可能很多人會被騙，畢竟如果來電的保險公司是假的？萬一我提供了我所有的個資怎麼辦？如果公司是真的，那改我資料的有心人是誰？這些都太有事了吧！」

對此，網友們紛紛回應，「詐騙無誤」、「我們老闆娘上個月有遇過這樣的詐騙，有詢問姓名、出生年月日、身分證字號，老闆娘的回覆是姓名沒有錯，生日沒有錯，但身分證字號是錯誤的，然後實際上是正確的」、「不要回答任何問題，因為電話有時候是詐騙集團抽樣打的。最重要的是不要接不認識的電話」、「我都直接掛斷。不用禮貌了」、「詐騙集團偽裝保險公司，先打電話騙取個資，得手後再去做其他可以獲利的事」。