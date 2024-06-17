農會擋下298件詐騙！幫農民保住2億　行員警覺阻「假姪詐裝修費」

▲農業部農金署提醒民眾留意新型詐騙手法。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部農金署為遏阻詐騙案件，要求農漁會信用部櫃檯人員主動關切可疑案件，去年成功攔阻298件、詐騙金額逾2億元，常見犯案手法有假冒為農民姪子，謊稱需資金裝修水電、還有高齡存戶提巨款買車等，差點中了詐騙集團圈套。

農業部農金署表示，112年全國136家農漁會信用部共成功攔阻298件詐騙案件，攔阻金額2億13萬元，件數和金額分別較111年度成長22％及60%。其中以新北市板橋區農會攔阻13件、共2144萬元居冠、桃園市新屋區農會1600萬元居次，而且單筆詐騙金額就高達1600萬元；第3名是高雄市美濃區農會808萬元。

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農金署指出，去年成功攔阻案例中，有高齡客戶臨櫃表示要購買汽車需提領巨額現金，惟提領金額與購車金額顯不相當；亦有農民與假冒姪子之人加為Line好友，其向農民謊稱亟需資金裝修水電，農民不疑有他臨櫃欲匯款至其指定帳戶，所幸經櫃員主動關懷後察覺可疑，除耐心分析及解說，並即通知員警到場協助處理，成功攔阻詐騙，守住客戶積蓄。

農金署進一步強調，隨著數位科技的發展，詐騙手法不斷翻新，假投資、假網拍、AI人臉變換及釣魚詐騙等新型詐騙手法層出不窮，提醒民眾臨櫃匯款前，如有疑慮可向櫃員詢問，或撥打防詐騙諮詢專線165或110尋求警方協助。