仲夏玩遍新北商圈　坪林微旅行體驗茶文化

▲仲夏玩遍新北商圈，坪林商圈推出「坪水香逢．微旅行」。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

仲夏新北商圈活動不間斷，鶯歌商圈於15、16日推出「鶯歌藝術陶瓷系列-陶畫話樂趣 陶醉好生活」，邀請民眾參與畫陶體驗及消費滿千送手提袋活動；坪林商圈自6月15日至7月21日每周六日，推出「坪水香逢．微旅行」系列活動，包含贈送新北行動支付100元點數、品茶及坪林茶博館門票等，歡迎大家相揪作伙來新北。

經發局長何怡明表示，新北市自2020年起以「活絡新北市商圈振興補助計畫」，引導商圈串聯當地元素及商家，自主辦理各商圈特色活動，截至2023年帶動約3億5,659萬元商機。今年共有25個商圈提出補助計畫，結合在地文化及特色推出豐富多元的活動，各商圈活動已陸續起跑，歡迎大家來挖掘及體驗新北之美。

▲仲夏玩遍新北商圈，鶯歌商圈推出「鶯歌藝術陶瓷系列-陶畫話樂趣 陶醉好生活」。

鶯歌商圈於15、16日推出的「鶯歌藝術陶瓷系列-陶畫話樂趣 陶醉好生活」，現場由在地畫家表演陶板繪畫，每天提供200份陶片，邀請現場遊客一起參與陶畫的樂趣，另推出陶瓷商品10元起競標活動，及特約店家消費滿千送限量提袋等活動。另於2024新北好茶節「待走坪林．萍水相逢」活動攤位，以新北行動支付APP（NewTaiPAY）掃描專屬QR CODE，即可獲得100點限量新北行動支付優惠券。另坪林商圈於6月22日至7月21日每周六日推出「坪水香逢．微旅行」活動，遊程內容包含品嘗頭等獎春茶、茶席及坪林茶博館導覽等，現場由茶葉評鑑師指導聞香、品茶等技巧。

只要參加微旅行並以新北行動支付APP（NewTaiPAY）掃描專屬QR CODE，可獲得100點限量新北行動支付優惠券，活動期間可至商圈合作店家消費折抵；凡參加微旅行還可參加抽獎活動，獎品包含今年春茶、待走坪林冷泡茶、新北行動支付5,000元點數等多項好禮，報名網址：https://reurl.cc/1vlLpm或洽新北市坪林商圈發展協會了解更多活動資訊。