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追思1941金瓜石事件　人權音樂會展現愛與和平

▲追思1941金瓜石事件 人權音樂會展現愛與和平。（圖／新北市立黃金博物館提供）

▲追思1941金瓜石事件，民眾獻上白玫瑰追思。（圖／新北市立黃金博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立黃金博物館與新北市瓜山國民小學校友會攜手合作，於今（15日）在黃金博物館S形坡道舉辦了「1941金瓜石人權紀念音樂會」，場面莊嚴而肅穆，透過這場音樂會，表達追思與哀悼，傳承愛與和平的價值。

黃金博物館館長林文中表示，金瓜石地區承載了無數的歷史故事，是臺灣歷史記憶的重要一環。回顧二戰時期的「金瓜石事件」，33位無辜的當地仕紳與菁英成為了時代的犧牲者，留下無法抹滅的歷史烙印。為了紀念這段歷史，校友會與博物館自2013年起，常年攜手舉辦音樂會，希望透過音樂的力量撫慰受難者家屬的心靈創傷，並彰顯對人權普世價值的尊重與堅持。

▲追思1941金瓜石事件 人權音樂會展現愛與和平。（圖／新北市立黃金博物館提供）

新北市瓜山國民小學校友會表示， 透過這場音樂會，我們希望提醒生活於這片土地上的人們，金瓜石不僅僅是只有美麗的風光與金礦，還有埋在歷史長河裡的一道傷痕。過往因不同民族與文化衝突，造成許多的金瓜石居民成了時代背景下的犧牲者，金瓜石事件深具人權普世價值的啟發。透過音樂會來緬懷先人，也珍惜和平的得來不易。

今年人權音樂會，除了在地瓜山國小學生、夢想竹樂團，還有享譽國際的優人神鼓帶來演出，以彰顯地方文史記憶傳承的重要性，並由在地歌手郭詩昇、鄭淑麗帶領現場大合唱具有在地意象的「望春風」，表達消弭仇恨、展望未來，氣氛溫馨感人，音樂演出結束後，全體與會者閉目默禱34秒，代表著34位罹難者。

▲追思1941金瓜石事件 人權音樂會展現愛與和平。（圖／新北市立黃金博物館提供）

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