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大南瓜齊聚淡水金色水岸　三芝瓜農陳灯燃657斤奪冠軍

▲大南瓜齊聚淡水金色水岸 三芝陳灯燃657斤奪冠軍。（圖／新北市農業局提供）

▲「2024年全國大南瓜比賽」今年由來自三芝區陳灯燃以657台斤奪下冠軍。（圖／新北市農業局提供，下同

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局輔導淡水區農會舉辦「2024年全國大南瓜比賽」，今（15日）新北副市長朱惕之出席頒獎典禮，今年由來自三芝區陳灯燃以657台斤奪下冠軍，獲得獎金及聯邦銀行贊助獎金共8萬6000元，現場展示大南瓜、觀賞南瓜、以及用巧思裝扮的創意南瓜，還有高達5米的南瓜造型氣球可供打卡、拍照，同時設有30攤販售新鮮農產品。

淡水區農會指出，全國大南瓜比賽辦理進入第13年，包含淡水、五股、三芝、深坑等區，連桃園觀音區的農友也特地來參賽，超過150名農友參賽，本次比賽要用起重機才能佈置的「重量組」由陳灯燃拿下冠軍、比想像力的「創意組」由吳振華拿下冠軍，外觀、肉質、糖度、口感都完美的「品質組」由楊清吉拿下冠軍及「食用南瓜品質組」則是由淡水區盧允稻拿下冠軍。

▲大南瓜齊聚淡水金色水岸 三芝陳灯燃657斤奪冠軍。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局輔導淡水區農會舉辦「2024年全國大南瓜比賽」，15日新北副市長朱惕之（左2）出席頒獎典禮。

副市長朱惕之表示，市府從2012年起與農會合作辦理全國大南瓜比賽、結合在地業者開發料理，鼓勵在地店家使用栗子南瓜，更透過新北市各地區農會、26家小農鮮鋪以及19處希望市集販售淡水南瓜及加工商品，提高需求、拓寬通路雙管齊下，提高農民種植意願，新北市南瓜種植面積自2017年至今成長30％，從2022年起成為北台灣南瓜種植面積及產量最多的縣市，也讓淡水區南瓜種植面積從7公頃成長為77公頃，產量也從103公噸成長至1,246公噸，增加超過10倍，成為淡水代表性農產。

淡水區農會理事長呂鈞鴻表示，感謝新北市政府輔導及聯邦銀行贊助比賽獎金，讓比賽更加熱烈，比賽展場除了各優勝南瓜展示外，也能買到淡水新鮮南瓜及加工商品，歡迎大家趕快來賞南瓜、嚐南瓜；而提供優質南瓜是淡水農會的堅持，配合南瓜產季農會也推出新款南瓜加工商品「南瓜香米餅」，歡迎大家來淡農超市購買。

▲大南瓜齊聚淡水金色水岸 三芝陳灯燃657斤奪冠軍。（圖／新北市農業局提供）

▲15、16日在淡水金色水岸辦理大南瓜比賽主場展售會活動。

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