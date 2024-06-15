輔仁大學USR計畫成果展　走進塭ㄟ故事館認識新莊

▲輔仁大學USR計畫成果展14日盛大展開。（圖／新北市地政局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市地政局辦理新泰塭仔圳市地重劃，除督辦相關建設工程外，也聚焦在地連結、引進創新思維，與在地61年的輔仁大學攜手合作推動輔仁大學城，輔大亦展開「輔仁好學、好（ㄏㄠˋ）學新莊」USR計畫，14日該計畫成果展於「塭ㄟ故事館」舉行開幕典禮，由新北市副市長劉和然、輔仁大學校長藍易振、新北地政局副局長徐鳳儀一同為成果展揭開序幕。

徐鳳儀表示，塭仔圳市地重劃區與輔大相鄰，合作關係緊密，本次輔大的成果展特別向地政局洽借故事館場地，完整呈現出輔大USR計畫近年在新莊深耕的成果，其中也記錄2022年地政局與輔大簽署MOU後，攜手推動塭仔圳重劃區內有關生態、綠能、在地文化保存等議題，持續落實聯合國永續發展目標（SDGs）。

▲新北市副市長劉和然表示，將與輔大密切合作打造輔仁大學城。

藍易振也在開幕儀式中指出，故事館原本的常態展覽中，就有輔大景觀系學生的作品，例如：李石樵故居規劃設計、輔大校園與塭仔圳連結意象規劃等，這次USR計畫成果展再加入英文系以新莊為主題的雙語桌遊，藉由遊戲的方式了解新莊歷史，及文創學程與新莊宮廟文化合作、打造傳統宮廟與年輕潮流文化接軌的文創商品，還有博物館學研究所的『新莊療癒所』將在新莊發現療癒的元素後，創造充滿能量的療癒體驗，歷史系則藉由臺灣古蹟導覽課程，製作涵蓋歷史景點、宗教廟宇、美食小吃與交通路線訊息的6組新莊旅遊地圖，帶著觀展民眾遊歷新莊、愛上新莊。

輔大「輔仁好學、好（ㄏㄠˋ）學新莊」計畫成果展自6月14日起至6月17日，每日上午10時至下午16時展出，邀請大家走進塭ㄟ故事館，一起見證新莊地方文化與社區發展的軌跡，也共同期待輔大USR計畫持續發展，為塭仔圳注入更嶄新、更多元的創意能量。

▲輔大URS計畫協同主持人賴榮一老師說明計畫內容及成果。

▲輔大學生投入USR計畫，帶大家重新認識新莊。