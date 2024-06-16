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修屋兼送家具　台南志工用心修繕關懷弱勢

▲台南市木工業職業工會及台南市勞工志願服務協會，16日出動10餘名志工，前往安南區搬運民眾熱心捐贈的二手家具，並將這些二手家具載至官田區的專屬倉庫存放。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市木工業職業工會及台南市勞工志願服務協會，16日出動10餘名志工，前往安南區搬運民眾熱心捐贈的二手家具，並將這些二手家具載至官田區的專屬倉庫存放。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市木工業職業工會及社團法人台南市勞工志願服務協會，16日出動10餘名志工，前往安南區搬運民眾熱心捐贈的二手家具，並將這些二手家具載至官田區的專屬倉庫存放，在修繕服務過程中，隨時可視弱勢家庭的需求贈送合適的家具，替弱勢家庭節省購買家具的費用。

▲台南市木工業職業工會及台南市勞工志願服務協會，16日出動10餘名志工，前往安南區搬運民眾熱心捐贈的二手家具，並將這些二手家具載至官田區的專屬倉庫存放。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另一組泥水工會志工也至關廟區修繕戶進行打壁拓寬兩個門作業工程，共同使黃偉哲市長建立的「希望家園」環境永續。

▲台南市木工業職業工會及台南市勞工志願服務協會，16日出動10餘名志工，前往安南區搬運民眾熱心捐贈的二手家具，並將這些二手家具載至官田區的專屬倉庫存放。（圖／記者林東良翻攝，下同）

二手家具倉庫是偉哲市長上任後，協調環保局將官田區隆田陸橋下清潔隊閒置的休息室、辦公室改造而成，黃偉哲市長也媒合南寶樹脂化學工廠股份有限公司、台灣積體電路製造公司、麻豆新樓醫院、柳營區農會、金日通國際開發有限公司、三隆齒輪股份有限公司、統上開發建設股份有限公司、大億交通工業製造股份有限公司、奇美實業股份有限公司等單位捐贈大批二手家具，包含床架、床墊、衣櫥、桌椅、櫃子等。

▲台南市木工業職業工會及台南市勞工志願服務協會，16日出動10餘名志工，前往安南區搬運民眾熱心捐贈的二手家具，並將這些二手家具載至官田區的專屬倉庫存放。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市木工業職業工會及台南市勞工志願服務協會，16日出動10餘名志工，前往安南區搬運民眾熱心捐贈的二手家具，並將這些二手家具載至官田區的專屬倉庫存放。（圖／記者林東良翻攝，下同）

收來的二手家具，勞工局「做工行善團」會先安排台南市木工業職業工會志工進行修復或改造，台南市油漆工程業職業工會志工將家具上漆，最後由社團法人台南市勞工志願服務協會志工包膜整理，這些原本要丟棄的二手家具經由志工們打理一番後煥然一新，兼顧美觀與實用，勞動部長許銘春於2023年12月也曾到倉庫探班，非常肯定弱勢家庭房屋修繕加值服務贈送家具的機制。

▲台南市木工業職業工會及台南市勞工志願服務協會，16日出動10餘名志工，前往安南區搬運民眾熱心捐贈的二手家具，並將這些二手家具載至官田區的專屬倉庫存放。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市木工業職業工會及台南市勞工志願服務協會，16日出動10餘名志工，前往安南區搬運民眾熱心捐贈的二手家具，並將這些二手家具載至官田區的專屬倉庫存放。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王鑫基局長表示，勞工局「做工行善團」弱勢家庭房屋修繕服務多年，深獲各界支持與認同，團隊運用偉哲市長的「大水庫理論」，集結各界捐贈的修繕材料費、二手家具、愛心物資等資源並妥善運用，讓服務更完善。感謝出勤的志工夥伴利用假日搬運二手家具。

▲台南市木工業職業工會及台南市勞工志願服務協會，16日出動10餘名志工，前往安南區搬運民眾熱心捐贈的二手家具，並將這些二手家具載至官田區的專屬倉庫存放。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市木工業職業工會及台南市勞工志願服務協會，16日出動10餘名志工，前往安南區搬運民眾熱心捐贈的二手家具，並將這些二手家具載至官田區的專屬倉庫存放。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王鑫基局長說，16日出勤的家庭志工有勞工志願服務協會的李俊平、陳美華夫妻檔，也感謝安南區李小姐捐贈床頭櫃、衣櫥、床板、梳妝台等耐用的實木家具，將來獲贈的弱勢家庭一定非常開心。

▲台南市木工業職業工會及台南市勞工志願服務協會，16日出動10餘名志工，前往安南區搬運民眾熱心捐贈的二手家具，並將這些二手家具載至官田區的專屬倉庫存放。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市木工業職業工會及台南市勞工志願服務協會，16日出動10餘名志工，前往安南區搬運民眾熱心捐贈的二手家具，並將這些二手家具載至官田區的專屬倉庫存放。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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