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台南市勞工局職場ㄟ大小事講座　王美霞分享做工人無私的愛

▲台南市勞工局15日辦理「職場ㄟ大小事」講座，藉由南方講堂創辦人王美霞的導讀與牧歌音樂工作室歌聲，帶領大家深深感受「台南做工行善團」對弱勢市民的貢獻與愛心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局15日辦理「職場ㄟ大小事」講座，藉由南方講堂創辦人王美霞的導讀與牧歌音樂工作室歌聲，帶領大家深深感受「台南做工行善團」對弱勢市民的貢獻與愛心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局15日辦理「職場ㄟ大小事」講座，藉由南方講堂創辦人王美霞的導讀與牧歌音樂工作室歌聲，帶領大家深深感受「台南做工行善團」對弱勢市民的貢獻，以及受惠者的感動回饋。

台南市勞工局全國首創結合工會等民間資源，啟動弱勢房屋修繕計畫，迄今已經完成修繕超過260戶，為讓市民朋友了解志工伙伴們善心服務精神，勞工局出版《做工人ㄟ愛-台南做工行善團》一書，透過台南在地文學暢銷作家、南方講堂創辦人王美霞細膩而充滿感情的筆鋒，深刻描述台南做工行善團志工與各界無私奉獻的愛。

▲台南市勞工局15日辦理「職場ㄟ大小事」講座，藉由南方講堂創辦人王美霞的導讀與牧歌音樂工作室歌聲，帶領大家深深感受「台南做工行善團」對弱勢市民的貢獻與愛心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基指出，要特別感謝王美霞老師的細心觀察、實地訪問及用心撰寫，將志工伙伴熱血的服務精神化為文字，編撰出《做工人ㄟ愛-台南做工行善團》一書，透過樸實又真切的敘述，讓每個服務故事深入人心，讓讀者深思如何能像志工伙伴無私付出並貢獻社會，讓台南市「希望家園」充滿愛與盼望。

市長黃偉哲表示，自上任以來，一直強調要把台南市打造成「希望家園」，讓每個市民都能安居樂業，每天都是幸福的好日子，因此，特別重視對弱勢市民的照顧，勞工局以公私合作模式組成「做工行善團」志工團隊，解決職災勞工等經濟弱勢家庭苦無財力修繕房屋的問題，也解決職災勞工與弱勢單位如教養院院生、特殊學校學生、照護機構住民等不便外出理髮的困擾。

勞工局局長王鑫基表示，為使弱勢勞工享有基本居住需求，勞工局自2013年開始推動「住安心、享溫馨職災弱勢房屋修繕計畫」，黃偉哲市長上任提出「希望家園」的施政願景，為落實市長對心疼的人的照顧，持續精進修繕計畫，並更名為「有情有疼心ㄟ厝」職災弱勢房屋修繕方案，勞工局並扮演「攬篐」角色，集結工會、協會、企業等有志人士擔任志工，成立「台南做工行善團」修繕及義剪團隊，迄今弱勢房屋修繕戶已完工超過260戶，義剪服務超過2萬40人次受惠，服務足跡不僅遍及南市37個行政區，更延伸至高屏、嘉義、雲林和南投等地。

▲台南市勞工局15日辦理「職場ㄟ大小事」講座，藉由南方講堂創辦人王美霞的導讀與牧歌音樂工作室歌聲，帶領大家深深感受「台南做工行善團」對弱勢市民的貢獻與愛心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王鑫基局長進一步表示，非常感謝這群「做工人」點滴付出的「愛」，帶給弱勢民眾最暖心的服務，也感謝王美霞老師以溫柔獨到的筆鋒，採訪記錄志工伙伴們對弱勢市民的貢獻、受惠者的感動回饋，以及周遭人士溫馨的感受，並在今日「職場ㄟ大小事」活動中與市民朋友分享，讓更多人感受到「做工人」無私的愛，也期盼藉此串起善的循環，讓更多人願意發揮自己的專長，為弱勢朋友盡一份心力。


王美霞老師分享到，《做工人ㄟ愛-台南做工行善團》這本書是以「愛」為主軸，說明「愛」是推動一切善行的起點與落實實踐，內容包含「愛的大事紀」、「愛的進行式」、「有愛有疼心的厝」、「愛的推手」、「做伙成全的愛」及「愛的大水庫」等６個章節。「愛的大事紀」表列十年來每一個案例的修繕時間、地點、參與工會。「愛的進行式」詳述10年來做工行善團「修繕、二手家具、義剪、持續關懷」各階段推展的過程，其中，有百場修繕英雄榜、資深志工、施工期程工作表、做工行善團組織等，藉此了解做工行善團運作的核心價值及效率。「有愛有疼心的厝」中精心挑選20個感人的房屋修繕案例，每一個案例特別以施工圖及修繕前後的照片，彰顯做工行善團修繕時實事求是的敬業態度，以及修繕的艱辛歷程。

「愛的推手」呈現勞苦功高的志工們及勞工局協力人員，做工行善團能完成今日成果，是大家各司其職通力合作的結果。最後，「做伙成全的愛」則是紀錄了57組家族志工，用愛與家人在修繕現場同行。

▲台南市勞工局15日辦理「職場ㄟ大小事」講座，藉由南方講堂創辦人王美霞的導讀與牧歌音樂工作室歌聲，帶領大家深深感受「台南做工行善團」對弱勢市民的貢獻與愛心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王美霞老師最後感性地表示，《做工人ㄟ愛-台南做工行善團》是一本同心共好、承載眾人有愛而完成的書籍，一如為我們綻放春天的花蕊，讓人間充滿希望。期待這本書能帶給社會一股善良的提醒，也讓更多人願意付出愛去幫助他人，讓「希望家園」的燈火相傳不滅，做工行善有愛最美。

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