台南埔頂東勢寮通興宮宋江陣　香科圓滿迎文資授證

▲台南甲辰香科年，為三王二佛同根協進會成員之一的通興宮及其陣頭參與香科圓滿落幕，市府15日晚間協進會甲辰香科文武陣共同圓滿會之場合，頒發文化資產登錄證書，肯定廟方及陣頭人員之用心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南埔頂東勢寮通興宮宋江陣創立於1946年，為傳承保存宋江陣，通興宮2021年向市府文資處提報文化資產，經該年文資處安排委員訪查，肯定其傳承與對宋江技藝之保存，去年8月審議決議登錄，並於該年10月正式公告。

今適逢台南甲辰香科年，為三王二佛同根協進會成員之一的通興宮及其陣頭參與香科圓滿落幕，市府藉6月15日晚間協進會甲辰香科文武陣共同圓滿會之場合，頒發文化資產登錄證書，肯定廟方及陣頭人員之用心！

埔頂東勢寮通興宮宋江陣為參加「西港仔香」而於1946年成陣，成員主要由埔頂、東勢寮等兩庄居民所組成，初聘佳里番仔寮師傅施教，屬於青（深藍）腳巾系統。1982年禮聘嘉義縱鶴拳名師童金龍至庄內傳授少林五形拳及特殊兵器對打，今特殊兵器對打仍保留了11對，與原有宋江陣技藝結合，形成本陣之特色。

該陣保存多項武陣傳統儀式，如淨宅、安八卦，出陣前必過「烘爐火」淨身等等，開館之陣式、武術及參禮，以及維持不謝館等各式技藝文化亦保存完整。更加難能可貴者，陣頭成員自主整理陣頭沿革，編成宋江陣指導書，並舉辦武術研習營，傳承極為用心，深獲庄民認可，已成庄頭重要之精神文化。

文資處表示，埔頂東勢寮通興宮宋江陣創立迄今已超過70年，穩定參與香科，且維持良好之庄頭陣傳承，不僅向下扎根招募新血，亦重視自身文化，編寫陣頭沿革，今登錄為本市無形文化資產，可謂實至名歸。誠摯邀請市民朋友於6月15日晚間前往今年三王二佛文武陣圓滿宴之會場—中港廣興宮觀禮，見證陣頭文資授證之喜悅與榮耀。