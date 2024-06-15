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南消七大隊高層建築物南消公安踏勘　台南遠東香格里拉大飯店率為典範

▲台南市消防局第七大隊舉辦高層建築物南消公安踏勘，針對台南遠東香格里拉大飯店進行公安風險檢視。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊舉辦高層建築物南消公安踏勘，針對台南遠東香格里拉大飯店進行公安風險檢視。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊舉辦高層建築物南消公安踏勘，針對台南遠東香格里拉大飯店進行公安風險檢視，以期災前做好預防工作，災時及時正確應變，配合救災單位實施人員疏散措施，於自助互助及他助之下，完成災害預防及應變任務。

▲台南市消防局第七大隊舉辦高層建築物南消公安踏勘，針對台南遠東香格里拉大飯店進行公安風險檢視。（圖／記者林東良翻攝，下同）

近日新竹市發生高層建築物火災事件，造成2名消防人員不幸罹難，上百戶居民藉由高空作業吊車疏散避難，其中原因尚在調查當中，期許由專業單位將致災因子揪出，並予以適宜的改善方法，以降低火災傷亡。

該件火警疑似電纜線起火燃燒，火煙隨即由管道間四處流竄，不論住戶居室或是走廊通道皆佈滿濃煙，造成住戶避難疏散困難，因此消防單位立即派員入室協助住戶疏散避難，但卻因濃煙密布，且空氣呼吸器氣量用盡，而不幸罹難於樓梯間。

▲台南市消防局第七大隊舉辦高層建築物南消公安踏勘，針對台南遠東香格里拉大飯店進行公安風險檢視。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次發生火災的建築物係為樓層數28層的高層建築物，依建築相關法規之規範下，其結構應具有一定之防火性能，且貫穿區劃之管道間，亦須依規定予以填塞。法規嚴謹的規範，應不致濃煙可四處流竄，更可將其局限於起火區劃空間，因此為避免憾事再發生，南消第七大隊安檢小組及東門分隊組成的公安訪視專車立即啟程，對所轄之高層建築物硬體設備進行風險檢視，同時教導災時應變技能，以期民眾能夠於災前做好預防工作，災時及時正確應變，配合救災單位實施人員疏散措施，於自助互助及他助之下，完成災害預防及應變任務。

▲台南市消防局第七大隊舉辦高層建築物南消公安踏勘，針對台南遠東香格里拉大飯店進行公安風險檢視。（圖／記者林東良翻攝，下同）

公安訪視專車第一站即為東區知名國際飯店-遠東香格里拉大飯店，該飯店樓高38層，內部佈滿管道間，以及各種民生管線依管道間配置，可見其複雜程度不在話下。

香格里拉大飯店亦鑒於竹市高層建築物火災案件，在南消七大隊聯繫下，立即積極配合公安風險檢視，該飯店公安部門表示，平時皆有定期巡檢各處管道間之防火填塞，以及各管道間與配電盤內部皆設置火警探測器防護，於火災初期即可察覺異常狀況，立即採取應變處置。除此之外，公司亦購置熱顯像儀，藉由該儀器檢視電氣設備是否有異常高溫之處若有發現即馬上進行維護，以避免發生火災事故。如此落實又謹慎的巡檢流程，讓檢視人員不禁對其稱讚不已。

▲台南市消防局第七大隊舉辦高層建築物南消公安踏勘，針對台南遠東香格里拉大飯店進行公安風險檢視。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局第七大隊大隊長石家源表示，高層建築物一旦發生火災，即為高溫灼熱、濃煙密布，而且搶救困難。因此必須靠著建築物的防火結構及區劃進行避難，同時運用消防設備進行初期應變，方可將災害損失降至最低，確保民眾在火場的安全。
消防局長李明峯沉重地指出，火災發生當下，應能夠即及應變，配合救災人員的指示進行避難，才能提升民眾在火場的存活率，因此為更落實災時應變技能的教導，消防局將持續推動防火宣導，將正確的火災預防及應變技能分享給每位市民。

▲台南市消防局第七大隊舉辦高層建築物南消公安踏勘，針對台南遠東香格里拉大飯店進行公安風險檢視。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲說，火災預防是每位市民的責任，落實預防工作才能降低火災發生率，才能營造安全幸福的生活環境，期許全體市民攜手落實防火工作，讓火災遠離你我。

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