芭蕾舞蓮花！　黃偉哲邀民眾親近台南在地農漁地景藝術文化

▲ 台南市政府首度舉辦「台南400農漁地景藝術節」地景劇場，15日在白河馬稠後關帝廳夢幻登場，芭蕾、鋼琴與蓮花的巧妙結合，唯美畫面，令人沉醉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府結合「台南400」首度舉辦的「台南400農漁地景藝術節」地景劇場，15日在白河馬稠後關帝廳夢幻登場，芭蕾、鋼琴與蓮花的巧妙結合，唯美畫面，令人沉醉，也贏得現場民眾熱情喝采。農業局長李建裕、市議員趙昆原、關帝廳董事長魏長義等各界貴賓也都到場。





市長黃偉哲表示，在台南發展歷史中，農業扮演相當重要的角色，以往大眾對農漁民的想像，大多是純樸的濃漁村生活以及農漁民辛勤地工作。在迎接台南400年的重要時刻，台南市政府希望藉著農漁地景藝術節，呈現農漁村美麗的另一面，也讓更多人親近並瞭解在地農漁文化。

2024「台南農漁地景藝術節」地景劇場，規劃有6場演出，上、下半年度各3場。上半年的演出，在6月份接連3個週末精彩呈現，首場台灣芭蕾舞團舞者於蓮花田翩然起舞，靈巧唯美的動人姿態，反應熱烈。





今天的首場演出，由台灣芭蕾舞團帶來蓮池芭蕾《蓮韻翩翩 — 綻放白河》，展演舞台就搭設於蓮花池水域中，以蓮池為景，天為幕，充分呈現地景劇場的特色，也讓觀看的民眾大飽眼福。



芭蕾舞者在蓮田翩然起舞，美妙的舞姿，輕盈的步伐，與悠揚鋼琴樂音，建構出嶄新風格，觀賞演出的民眾，對於以蓮田為舞台，展現的池中芭蕾，頗感新奇，都極為讚賞。





農業局表示，這次邀請台灣芭蕾舞團與鋼琴家郭宗翰合作，池中芭蕾伴隨鋼琴演奏，堪稱是世界首創，風吹起舞，琴音伴隨，繁花盛開《蓮韻翩翩 — 綻放白河》為台南 400 帶來不一樣的蓮花池畔。



擅長採用古典音樂編舞的台灣芭蕾舞團，第一次於蓮花田演出，特地挑選經典民謠與芭蕾舞蹈的結合，為芭蕾增添濃厚的台灣情懷。全新的創作，令人耳目一新，團長莊媛婷表示以地景為創作主題，是全新的挑戰與嚐試，很高興獲得觀眾肯定。現場還有熱鬧的市集活動，讓民眾感受藝術饗宴之餘，也能採買地方農特產品，滿載而歸。





農業局在台南400的重要時刻，籌辦「台南 400 農漁地景藝術節」地景劇場，邀請6組藝術團隊於6月及10月各舉辦3場，並以台南多處山海地景為演出場域，呈現農漁村美麗的樣貌，白河場次為首場，6月還有兩場，分別是22日下午4時於安平觀夕平台，由出南方劇團演出歌中劇《戀戀蚵南里》，6月29日下午5時則在大內走馬瀨農場，由朱宗慶打擊樂團2的親子音樂會《藝擊玩家》，歡迎閤家一起來觀看表演，認識台南美麗的農漁村，並瞭解在地農漁文化。