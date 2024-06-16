消失2個月果真順利傳宗接代　台南水道博物館領角鴞家族群聚現身

▲台南山上花園水道博物館，近日發現領角鴞又回來了，而且到同位置上，而且數量較離開前增加一倍，1隻成鳥帶著3隻亞成鳥總共4隻領角鴞同時群聚在樹上。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

生態豐富的台南山上花園水道博物館，2023年8月底曾出現兩隻定時定點出現站崗的保育類領角鴞，持續到2024年2月一度消失，館方原以為可能是受到干擾因而離開另尋棲木，沒想到近日發現領角鴞又回到同位置上，而且數量較離開前增加一倍，總共4隻領角鴞同時群聚在樹上。

專家研判是一隻成鳥帶著3隻亞成鳥，身披白色絨毛的小領角鴞，躲藏在樹間，呆萌可愛的模樣十分療癒。

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台南市野生動物保育學會總幹事曾翌碩表示，透過館方拍攝的照片中可看到，4隻領角鴞中，左側個體頭頂顏色相對深，其他3三隻顏色較淡，應該是一隻成鳥帶著3隻亞成鳥；領角鴞在可以各自獨立之前會先聚集在一起，由親鳥傳授生存技巧，之後就會各自離開，另闢天地。領角鴞公、母鳥外觀幾乎相同，唯在繁衍育雛時，以母鳥負責孵卵育雛，公鳥負責狩獵與守衛，經過多天觀察，最多只看到4隻，研判公鳥應在附近守衛，沒有一起入鏡。

曾翌碩說，俗稱貓頭鷹的領角鴞喜歡道路、建築旁的樹木等靠近人群的場所繁殖育雛，因為這樣可以躲避鳳頭蒼鷹等猛禽及天敵，樹木高大，樹冠茂密，隱蔽性夠，加上遊客出入頻繁，成為領角鴞偏好的棲息地，這也解釋了，為何會固定出現在當地的原因；但也呼籲民眾不要過度聚集及干擾，影響牠們棲息意願。

文化局長謝仕淵指出，水道博物館除了是國定古蹟以外，多元生態也是園區特色，之前就曾有保育類的黃鸝、朱鸝現身，而日前的黑冠麻鷺育雛，以及這次發現的領角鴞家族都有重要的自然保育意義，日後也將持續深耕相關環境議題，發揮更多教育功能。