直擊／尖叫雞、連儂牆全出動　綠今攻新北「反濫權」喊破千人

▲「尖叫雞」成為新北場「反濫權護民主」宣講活動最醒目的標誌。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／新北報導

立法院下周將審議國會職權修法覆議案，藍白周末展開宣講行動尬場，民進黨秘書長林右昌今（15日）下午率隊挺進新北市，出席「反濫權護民主」說明會，現場喊破千人齊聚。有趣的是，現場除了架設連儂牆，也發放民進黨立委吳秉叡標誌性小物「尖叫雞」，場面相當熱絡。

民進黨今天下午在土城區延和廣場舉辦「反濫權護民主」說明會，包括林右昌、新北市黨部主委暨立委蘇巧慧、在地立委林淑芬、李坤城、吳秉叡、吳琪銘、前立委呂孫綾及跨派系市議員們均與會，另外，不分區立委沈伯洋、無黨籍前立委陳柏惟也登台助講。

《ETtoday新聞雲》現場直擊，不少民眾在現場架設的連儂牆留言，呼籲「解散國會重新改選」、「反國民黨與黃國昌」、「台灣加油」，另為呼應吳秉叡日前在立法院會杯葛時，高舉「尖叫雞」抗議藍白聯手，現場也發放「尖叫雞」給民眾，成為新北場次的特殊小物。

林右昌表示，盼透過宣講活動，讓所有民眾知道國會到底發生什麼事情，為什麼有超過10萬民眾站出來抗議，而且這些濫權法案會侵害人民權利。他說，民主社會最重要的是充分討論，要凝聚大家的共識，這才是民主真諦，民進黨希望所有民眾能夠重新認識、討論現在面臨的狀況，讓所有民眾能夠知道，這是下鄉宣講最重要的目的。

蘇巧慧受訪說，當國民黨與民眾黨成為多數黨後，一起在國會提出非常多違法濫權的法案，導致民主法治遭受威脅、被破壞，因此，中央與地方的民意代表都盼站出來，為台灣民主努力。她說，她身為新北市黨部主委，接到中央黨部指令後，就與新北市立委、議員們協力舉辦說明會，希望讓每個民眾都了解國會亂象。

蘇巧慧表示，今天在「反濫權護民主」說明會現場，最想傳達的，是藍白聯手第一步已在掏空台灣，第二步要讓台灣行政體系崩解，甚至第三步如同國民黨副主席連勝文「直接不演了」，在中國說「要做一個堂堂正正的中國人」，現在是台灣非常危急的民主時刻，沒有分位置和大小，就是同一個目標：守護台灣。