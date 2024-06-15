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力拼6月底通車！高捷岡山路竹延伸線今履勘　營運前有4缺失需改善

▲▼交通部辦理高捷岡山路竹延伸線履勘作業。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲交通部辦理高捷岡山路竹延伸線履勘作業。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄捷運紅線向北延伸至岡山車站(R24-RK1)預計6月底通車，今(15日)交通部辦理履勘作業，經現場實地勘查、測試，結論為「有條件履勘通過」，勘查發現有部分缺失，其中有4項目是需要在營運前改善，捷運局、高捷公司力拼如期通車，將儘速完成並函報交通部取得營運許可。

交通部今日網羅國內專家學者，分成土建、機電及營運共3組，計9名委員組成履勘小組，研訂履勘實施計畫並據以執行。這次履勘以交通部路政及道安司司長黃運貴為總召集人，演練地點在捷運岡山車站，狀況為地震導致列車未能準確停靠月台定位事件，此次演練通報展現高度機動性，工作人員迅速到位並依照標準作業程序排除事故，場面逼真，順利完成演練。

▲▼交通部辦理高捷岡山路竹延伸線履勘作業。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲今日演練模擬狀況為地震導致列車未能準確停靠月台定位事件。（圖／記者許宥孺翻攝）

經一天的勘查測試，共提出「營運前須改善事項」為4項，「一般注意改善事項」為10項，及「後續建議改善事項」為12項。「營運前須改善事項」包括1號出口水表箱缺乏警示，2號出口地坪不平整等，市府即刻要求捷運工程局與高雄捷運公司儘速完成，並函報交通部取得營運許可為目標。

高雄捷運岡山路竹延伸線是高雄市的重大建設工程，該延伸線完工後，將串聯起沿線的高科技、光電及半導體產業鏈，並對北高雄的整體發展帶來顯著的推動作用。這條延伸線將服務岡山、路竹及湖內地區的35萬名居民，提供更加便捷的交通選擇和生活便利。

▲▼交通部辦理高捷岡山路竹延伸線履勘作業。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高捷岡山路竹延伸線履勘作業，結論有4項缺失需要在營運前改善。（圖／記者許宥孺翻攝）

高市府秘書長郭添貴指出，岡山路竹延伸線第一階段捷運岡山車站自2018年開始興建，歷經6年建設完成，也是高雄捷運紅橘線自2008年開始營運，2012年底南岡山站(現更名為岡山高醫站)啟用，12年後首度有新車站加入營運。履勘作業涵蓋車站系統機電、軌道、號誌、電力、通訊、營運管制、安全防護等項目，經過嚴格的檢測與驗證，車站各項設施及系統均符合營運安全標準，順利通過履勘。

高雄市交通局表示，捷運局及高捷公司將儘速針對相關缺失立即進行改善，再依程序報請交通部核准營運；營運通車後，高雄市捷運營運路線將達44.2公里，服務範圍增為39站。

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