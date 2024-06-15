支持花蓮災後重建！史努比推公益野餐組合　還能打造擬真寵物

▲史努比寵物野餐組含野餐籃、野餐墊與數字油畫。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

403大地震造成花蓮地區不少災損，為了幫忙花蓮人重建家園，因此有行銷公司取得史努比授權，結合寵物元宇宙科技、東森寵物，推出1萬2000組公益野餐組合，並將10%提撥做公益，支持花蓮受災戶重建。

基督教芥菜種會表示，403地震第一時間提供位於花蓮新城鄉的習藝所作為災民臨時安置避難區域，共安置1149人次，提供3019人次餐食，並給予災戶緊急救助及扶助金、協助家屋修繕、提供家電傢俱補助、芥菜種社區食物銀行資源進駐外，並藉由「以工代賑」提供給因為工作地點毀損或危樓而無法繼續工作並且不便離開花蓮的災民，共計153人次、累計613小時的經濟扶助。

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▲史努比公益野餐組合將提撥10%捐贈給基督教芥菜種會協助花蓮民眾重建家園。（圖／記者許宥孺翻攝）

花蓮縣秀林鄉得吉利部落會議副主席Lowbing Miyu珞斌．渳尤說，崇德部落將近70%都在做觀光業，包含旅宿業、餐飲業、獨木舟、SUP等，目前幾乎停擺，遊客數量大幅降低，當地部落1200多人、560幾戶，幾乎家家受到影響。面對眼前的環境，他仍然堅強的說，「我們很好，族人們要堅強起來，希望之後遊客仍然願意進來，享受部落的美食、人文景觀、歷史文化，住當地旅社，體驗部落生活」。

▲史努比野餐組買家擁有專屬「寵物孵化器」，可打造一隻擬真寵物。（圖／記者許宥孺翻攝）

而現在為了要協助花蓮重建，高雄一家整合行銷執行長于玲燕推出由《PEANUTS》授權，由史上最經典的可愛小狗史努比攜手EMJ. LIFE、東森寵物，推出1萬2000組針對寵物族群的戶外野餐墊與提籃組合，並提供買家「寵物孵化器」，能兌換誕生一隻貓咪或狗狗，讓飼主與心愛毛孩有元宇宙體驗，並將其中10%提撥做公益，捐贈給基督教芥菜種會，服務花蓮受災與弱勢居民生活。

于玲燕說，當第一線了解到花蓮災後重建的困境與難處，因而號召此次公益捐行動，邀請台灣民眾共同支持，守望花蓮，重建家園，發起「愛要及時 史命必達」SNOOPY PICNIC活動，要把百萬愛心送到花蓮第一線服務工作者手上，延續災後重建的力量。