高捷岡山路竹延伸線一階拚月底通車　交通部履勘：營運前改善4缺失

▲交通部今進行高雄捷運岡山路竹延伸線第一階段履勘。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

高雄捷運岡山路竹延伸線第一階段延伸至岡山車站6月底通車有譜了，交通部今(15日)日進行履勘，提出26項改善事項，其中4項為營運前須改善事項，改善完成後即可提報交通部核准，由高雄市府決定通車日期。

交通部今完成高雄捷運岡山路竹延伸線(第一階段)岡山高醫站(不含)-岡山車站路段履勘作業，履勘小組共提出須改善事項計有26項，其中4項為「營運前須改善事項」、10項為「一般注意改善事項」及12項為「後續建議改善事項」。

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其中「營運前須改善事項」部分，包括車站1號出口無障礙通道上之水表箱缺乏警示；車站2號出口地面層電梯旁立柱地坪不平整、鋁百葉窗突出影響動線；號誌設備機房仍有灰塵應清潔；車站變電站環路開關盤掛鎖處應有警告標示。

交通部表示，營運前改善事項於高雄市政府確認完成改善，並報交通部核准後，再由高雄市政府決定通車日期；「一般注意改善事項」則請高雄市政府自行辦理改善及追蹤列管，至「後續建議改善事項」於後續營運階段參考辦理。

高雄捷運岡山路竹延伸線(第一階段)岡山高醫站(不含)-岡山車站路段，長度約1.46公里，共1座高架車站，交通部表示，該路段通車啟用後，將可與臺鐵岡山車站轉乘，增進岡山地區接駁轉乘功能，並能促進地區均衡發展，帶動地方繁榮，提升軌道路網服務範圍，增加大眾運輸系統可及性。