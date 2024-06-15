軍中鬼話？黃埔建軍百年前夕　郵票設計總監揭詭夢：我一直在當兵

▲黃埔建軍校慶郵票，由高雄一家公司設計 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

6月16日，黃埔軍校迎來一百周年紀念。為了慶祝此一重要的里程碑，學校舉辦了一連串的活動，而中華郵政也特別推出了「中華民國陸軍軍官學校一百週年紀念郵票」。這套紀念郵票的設計規劃，由來自高雄的精采創意行銷有限公司負責，設計過程中充滿了各種有趣的小細節。

這次的紀念郵票以小全張形制規劃，分別有8元和28元的票值。郵票中的四位校生代表了黃埔、南京、成都和鳳山四個不同的時期。他們的身份從軍人轉變為學生，所以他們的服裝也各有不同。而在這些人物中，還隱含了許多細節。例如，黃埔時期的校生穿著草鞋，胸前掛著橫幅的是補給用的備糧；成都時期的校服則多了英式彈匣。

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▲精采創意行銷有限公司的設計總監陳蓓儀（右）以及企劃總監游其勳 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

精采創意行銷有限公司的設計總監陳蓓儀，表示郵票設計是一項專業且過程複雜的工作。從郵票的構圖繪製、版面設計、尺寸形制、齒孔、材質，到印製方式等，都需要具備專業知識。而且，還必須考慮到需求和郵票所蘊含的意義，才能成功整合出完美的作品。

精采創意企劃總監游其勳表示，現今軍官培訓注重科技、管理和國際觀，因此他們選擇用電繪技法描繪抗戰時代的背景，配合新時代的設計風格。這與五十週年時發行的傳統繪圖郵票相互呼應，詮釋了繼往開來，開創百年新局的意涵。不過他也分享了一個有趣的巧合。

他說，在公司接到這個設計案之前，他老是夢到自己在當兵或教召，場景多在軍營或軍校。他一直不清楚為什麼會這樣，後來才發現原來是這個巧合。目前這套紀念郵票在113年6月14日發行，總發行量為58萬張。