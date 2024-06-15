24小時破案！大寮維修廠遭掃射「全為賭債」　警攻堅逮主嫌畫面曝

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導

高雄大寮區民祥街的一家汽車維修廠，14日凌晨遭人開20槍掃射，警方火速在24小時內破案，並陸續逮捕4名嫌犯，並查出開槍原因是為了賭債，正持續向上溯源追查是否還有未曝光的嫌犯，而警方前往台中摩鐵逮人的攻堅畫面也曝光。

▲汽車維修廠遭開槍案，警方在台中某汽車旅館攻堅。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方14日7點30分左右接獲通報，大寮區民祥街某汽車維修廠遭人開槍掃射，鐵門上發現大量彈孔，地上則散落著約20個彈殼，所幸沒有造成人員傷亡。警方鎖定涉案車輛及34歲蔡姓車主後，14日下午3點多在嘉義逮捕蔡嫌，晚間20時35分許，在屏東縣將30歲潘姓共犯查緝到案。

▲嫌犯稱開槍動機是賭債。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而警方今在台中市某汽車旅館，查獲身揹4條通緝的23歲尹姓共犯1人，起獲手槍1把及子彈9顆，另22歲陳姓共犯深知難逃法網，今日主動至屏東縣政府警察局刑事警察大隊投案，並交付涉案長槍1支、子彈22顆。

高雄警方在案發24時內，分別在中南部逮捕4人，充分展現維護治安的決心，並在偵訊後，將陳嫌等人依槍砲、恐嚇安全等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

▲現場留下的彈孔與彈殼 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

目前涉嫌這宗重大槍擊的4人，都已經全部落網，而他們供稱犯案動機是為了賭債，主要目標是不是維修廠尚未確定，不排除有找錯目標的可能性，警方持續向上溯源追查，看是否還有未曝光的嫌犯。