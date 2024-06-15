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後悔斷交？多明尼加宣布「優先發展半導體」　喊話歡迎台灣資本

▲▼多明尼加總統阿賓內德爾（Luis Abinader）自行宣布當選連任。（圖／路透）

▲ 多明尼加總統阿比納德宣布，發展半導體業是國家第一優先。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

拉丁美洲國家多明尼加2018年外交轉向，與我斷交後承認中國，但隨著AI風潮席捲全球，半導體成為重要戰略資源，多明尼加總統也宣布，促進半導體產業發展是國家優先要務；官員更公開喊話，希望美國企業到當地投資，對台灣資本也十分歡迎。

當地《Dominican Today》報導，多明尼加13日頒布第324-24條命令，概述政府半導體相關政策，強調半導體在技術設備和電子系統中的關鍵作用，以及對智慧汽車、人工智慧（AI）、物聯網和自動化等領域技術創新、新應用開發的重要性。

總統阿比納德（Luis Abinader）在政策中宣布，促進、創新及發展半導體產業是國家優先要務，要求工業、貿易與中小微型企業部（MICM）制定「促進半導體產業的國家戰略」（ENFIS）。

這項總統命令旨在將多明尼加打造成全球半導體供應鏈具競爭力、可靠且安全的戰略目的地，涵蓋包括研發、設計、製造、組裝、測試、封裝及物流領域。

據《美國之音》，MICM部長阿薩（Víctor Orlando Bisonó Haza）2月赴美出席華府智庫會議時便強調，多明尼加在醫療設備、電子產品及菸草等產業生產水準突出，且與美國關係密切，應該延伸到半導體業投資。

阿薩表示，期待美國企業到多明尼加投資，但不代表具有排他性，「可以是台灣資本，也可以是中國的」，歡迎任何資本投入，再將產品出口到美國。

多明尼加1940年5月11日與中華民國建交，2018年5月1日片面終止與我常達77年邦交，同時宣布準備與中國建交，承認世界上僅有一個中國。斷交前我前國防部長馮世寬才剛訪問多明尼加，送上2架UH-1H直升機、100具發動機與90輛悍馬車等大批軍備，價值共3500萬美元（約新台幣10.3億元）。

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