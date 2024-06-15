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最愛來台第3！韓客首季破30萬　觀光署赴首爾打造「台灣冰菓室」

▲▼交通部觀光署攜手65位台灣旅遊業者，前進首爾行銷台灣觀光，打造「台灣夏季冰菓室」吸客。（圖／觀光署提供）

▲觀光署攜手65位台灣旅遊業者，前進首爾行銷台灣觀光，打造「台灣冰菓室」吸客。（圖／觀光署提供）

記者李姿慧／台北報導

根據觀光署統計，今(2024)年第1季韓國來台人次突破30萬人次，高居來台國際旅客前三名，交通部觀光署攜手65位台灣旅遊業者，前進首爾打造「台灣夏季冰菓室」，搶攻韓國夏季出國旅遊客群。

日前交通部長李孟諺表示，國際旅客來台第1名為日本客，其次港澳旅客為第2名，第3名則是韓國旅客，美國旅客第4名，第5名為馬來西亞旅客。據觀光署統計，今年第一季韓國客來台人數已突破30萬人次，成台灣觀光主要鎖定市場，觀光署也攜手65位台灣旅遊業者，前進首爾打造「台灣夏季冰菓室」行銷台灣觀光。

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觀光署表示，此次推廣活動由交通部觀光署副署長周廷彰帶領縣市政府、風景區、旅行社、航空公司、飯店、觀光相關業者等，6月14日在首爾舉辦觀光推廣會，會中展示全新台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN– Waves of Wonder」，展現波浪感的線條設計，緊扣觀光署「親山、親海、樂環島」行銷主軸，傳遞給熱愛海外旅遊的韓國旅客，行銷台灣四季都是觀光季。

▲▼交通部觀光署攜手65位台灣旅遊業者，前進首爾行銷台灣觀光，打造「台灣夏季冰菓室」吸客。（圖／觀光署提供）

▲交通部觀光署攜手65位台灣旅遊業者，前進首爾行銷台灣觀光。（圖／觀光署提供）

觀光署表示，6月15日至16日則會在首爾年輕人聚集的弘大商圈舉辦Roadshow，以「台灣夏季冰菓室」為主題，打造復古風氛圍，韓國民眾可體驗花磚胸章彩繪、虎爺面具彩繪、客家擂茶體驗等活動，更可品嚐台灣芒果及鳳梨冰淇淋、芒果啤酒及珍珠奶茶等美食，感受台灣夏日好味道。

台韓交流近期熱度上升，觀光署表示，「遊台灣金福氣」自由行抽獎活動，韓國民眾參與非常踴躍，在參加活動的各國旅客中，今年至今韓國旅客參加抽獎登錄名列第1，觀光署趁勝追擊於韓國暑期旺季前引客，吸引旅遊業者和自由行族群。

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