美俄潛艦同時現身古巴！　加拿大巡邏艦停泊哈瓦那

▲ 加拿大一艘海軍巡邏艦14日駛入古巴哈瓦那港。(圖/翻攝自X/@CanEmbCuba)

文/中央社

加拿大一艘海軍巡邏艦今天在古巴停泊,美國和俄羅斯也各有一艘核動力潛艦在此停靠。在美俄關係因為俄烏戰爭異常緊張之際,俄羅斯如此接近美國的部署顯得相當不尋常。

路透社報導,加拿大皇家海軍(Royal Canadian Navy)在社群媒體臉書(Facebook)上說,巡邏艦瑪格麗特.布魯克號(HMCS Margaret Brooke)「在加勒比海盆地進行了一次成功的部署」後在哈瓦那停泊。

聲明還說,瑪格麗特.布魯克號「將從2024年6月14日到17日前往哈瓦那一座港口,以表彰加拿大與古巴之間長期的雙邊關係」。

聲明指出,這是加拿大皇家海軍自2016年來首度前來哈瓦那,也是自2018年來首度造訪古巴。

