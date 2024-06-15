美俄潛艦同時現身古巴！　加拿大巡邏艦停泊哈瓦那

▲ 加拿大一艘海軍巡邏艦14日駛入古巴哈瓦那港。（圖／翻攝自X／@CanEmbCuba）

文／中央社

加拿大一艘海軍巡邏艦今天在古巴停泊，美國和俄羅斯也各有一艘核動力潛艦在此停靠。在美俄關係因為俄烏戰爭異常緊張之際，俄羅斯如此接近美國的部署顯得相當不尋常。

路透社報導，加拿大皇家海軍（Royal Canadian Navy）在社群媒體臉書（Facebook）上說，巡邏艦瑪格麗特．布魯克號（HMCS Margaret Brooke）「在加勒比海盆地進行了一次成功的部署」後在哈瓦那停泊。

聲明還說，瑪格麗特．布魯克號「將從2024年6月14日到17日前往哈瓦那一座港口，以表彰加拿大與古巴之間長期的雙邊關係」。

聲明指出，這是加拿大皇家海軍自2016年來首度前來哈瓦那，也是自2018年來首度造訪古巴。

This morning the HMCS Margaret Brooke entered Havana harbour in its last port of call after a successful 9-week tour of the region, collaborating with Caribbean partners on the region’s safety. pic.twitter.com/JhOKv1CItn — Canada in Cuba (@CanEmbCuba) June 14, 2024

五角大廈昨天稱美國一艘核動力潛艦已抵達古巴，一天前，一艘俄羅斯核潛艦也在此停泊。

美軍南方司令部（US Southern Command）表示，快速攻擊潛艦海倫娜號（USS Helena）在古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay），作為先前就已安排的例行港口造訪一環。

俄羅斯核動力潛艦喀山號（Kazan）是在12號抵達古巴首都哈瓦那，古巴表示，這艘潛艦並未攜帶核武。同行的還有「高希柯夫海軍上將號」（Admiral Gorshkov）巡防艦、一艘油輪及一艘打撈拖船。

俄艦此次不尋常的部署，距離美國佛羅里達州海岸僅約145公里。美國與俄羅斯關係正因俄烏戰爭陷入緊張，西方支持的基輔當局正在對抗俄羅斯的全面入侵。

美軍表示有在持續關注俄羅斯船艦的一舉一動，還說這些船艦並未構成直接威脅。

冷戰時期，古巴是蘇聯重要的附庸國。蘇聯當時在古巴部署核子飛彈基地，引發了1962年的古巴飛彈危機，當時華府和莫斯科差點爆發戰爭。（譯者：李佩珊／核稿：張曉雯）