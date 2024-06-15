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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠白今衝新北尬場！市長前哨戰？　林右昌、蘇巧慧齊酸黃國昌

▲▼民進黨展開「反濫權護民主」全台宣講行動，黨秘書長林右昌今（15日）率隊挺進新北市，與身兼黨部主委的立委蘇巧慧同台。（圖／記者呂晏慈攝）

▲林右昌與蘇巧慧今天下午在新北場「反濫權護民主」活動同框。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／新北報導

民進黨展開「反濫權護民主」全台宣講行動，黨秘書長林右昌今（15日）率隊挺進新北市，與身兼黨部主委的立委蘇巧慧同台，由於兩人同被視為2026新北市長提名潛在人選，引發媒體關注。對此，林右昌受訪說，「我們都是一起為台灣民主來加油」，並酸民眾黨立委黃國昌今天也在板橋辦活動，「小藍變正藍」；蘇巧慧則強調，在民主危急時刻，共同目標便是守護台灣。

林右昌今天下午出席新北場「反濫權護民主」活動，前往新北市土城區延和廣場，現場喊破千人齊聚。

針對媒體關注宣講活動是否成為「新北市長前哨戰」，林右昌受訪說，「我們都是一起為台灣民主來加油」；黃國昌今天也在新北出席相關活動，被媒體解讀為一種「佈局」，但這樣的佈局是向國民黨靠攏，小藍變正藍，這樣會讓人民覺得，作法有點投機的感覺。

蘇巧慧則表示，今天在「反濫權護民主」說明會現場，最想傳達的，是藍白聯手第一步已在掏空台灣，第二步要讓台灣行政體系崩解，甚至第三步如同國民黨副主席連勝文「直接不演了」，在中國說「要做一個堂堂正正的中國人」，現在是台灣非常危急的民主時刻，沒有分位置和大小，就是同一個目標：守護台灣。

至於媒體追問如何看待黃國昌的動作，蘇巧慧直言，外界一直看不懂民眾黨的策略，民眾黨號稱自己有主體性，卻在立法院追隨國民黨，亦步亦趨，只是擴大國民黨的席次，讓濫權速度加快，非常希望民眾黨能夠有自己的主體性，「你們是8席委員，不是只有1個人」，希望民眾黨不要辜負年輕人的選票。

▲▼民進黨展開「反濫權護民主」全台宣講行動，黨秘書長林右昌今（15日）率隊挺進新北市，與身兼黨部主委的立委蘇巧慧同台。（圖／記者呂晏慈攝）

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