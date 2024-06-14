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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭爆投票時躲地下室吸菸　吳春城：合法吸菸區抽菸

▲▼立法院院會財政組質詢，民眾黨立委吳春城質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立委吳春城。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨立委游顥、馬文君提出為救國團解套的《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，14日經立法院會表決付委審查。民進黨立委林楚茵今指控，民眾黨立委缺席表決是「小藍」，還爆料民眾黨立委吳春城缺席表決是躲在立法院中興大樓地下室吸菸區抽菸；對此，吳春城回應，是在合法吸菸區抽菸，未出席投票是黨內決定。

林楚茵表示，國民黨自從強推成功國會擴權法案後，今天院會直接名目張膽，要把國產變黨產，把過去收回國有的不當黨產再討回去。更誇張的是，民眾黨又成為消失的八席，直接不出現，順利讓國民黨案闖關成功，直言民眾黨成為名副其實的「小藍」，助紂為虐，讓國民黨把「討回黨產」法案順利一讀。

林楚茵還爆料，在院會表決「討回黨產」法案時，民眾黨吳春城跑到吸菸區抽菸，「民眾黨就是刻意不到，自甘墮落陪黃國昌當小藍」。

針對遭爆料表決時在抽菸，吳春城說，這實在是太好笑的雙標了，民進黨的總召在立院吸菸禁區公然抽菸，違反菸害防制法，民進黨都不敢吭一聲，「我在立法院合法吸菸區，還被跟蹤、拍照、圍剿，真的是荒天下之大謬」。

至於缺席投票，吳春城說，民眾黨有自己的主體性，且黨產條例仍有諸多爭議，經黨團多方討論，為維持民眾黨的中立立場，決定集體不出席這次的投票。

▲▼民眾黨立委吳春城遭爆料表決時在吸煙區抽菸。（圖／立委林楚茵提供）

▲民眾黨立委吳春城遭爆料表決時在吸煙區抽菸。（圖／立委林楚茵提供）

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