「分裂的房子無法久站」　柯文哲喊話藍綠：一起找出台灣最大共識

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

爭議不斷的國會改革法三讀，行政院提出覆議，立法院將於21日投票表決，藍綠都將下鄉舉辦說明會，與民眾溝通，而民眾黨主席柯文哲則認為，應該舉行電視辯論，如美國林肯總統所說，「分裂的房子無法久站」，希望民進黨、國民黨在共同的平台上，理性辯論找出台灣的最大共識。

柯文哲說，民主是台灣的驕傲，然而民主化三十年後，現在的台灣到底是更團結，還是更分裂？大家有不同的過去、共同的現在，要不要團結走向一個共同的未來，值得台灣社會共同思考。

柯文哲指出，賴清德總統上任不到一個月，台灣內部的對立，就已幾乎達到頂點。賴總統當選至今，對在野黨堅壁清野，完全不溝通，反而不斷煽動對抗、升高衝突。

柯文哲感嘆，台灣社會面臨一個困境，賴清德到底是台灣的總統，還是新潮流的總統？賴清德是要表彰台灣的民主制衡，還是捍衛不被監督的權利？在野時高喊監督制衡，自己執政了就捍衛不被監督的權力，這樣的雙標，要到何時才能罷休？

柯文哲指出，核可覆議是賴總統的憲政權力，但正如賴總統在臉書上所說「意見不同者，可以面對面理性討論」，那麼最簡單有效的方式，就是電視辯論，不要再各說各話，只在各地辦說明會，淪為樁腳政治、仇恨動員，更耗費社會資源。台灣應該要更團結，而不是更分裂。