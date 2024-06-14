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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍議員邀黃國昌入黨　陳智菡反酸：若覺得民眾黨母雞很強「歡迎加入」

▲▼台灣民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨立法院黨團總召黃國昌近來在新北舉辦多場活動，被聯想是有意要佈局2026的新北市長選舉，日前更被透露有和國民黨議員聊到比民調等事。針對國民黨新北市議員呂家愷呼籲黨中央邀黃加入黨、北市議員柳采葳則反對，黃國昌說，「現在最重要的就是履行這些對選民的承諾」；民眾黨團主任陳智菡則說，如果國民黨的黨公職覺得民眾黨的母雞很強的話，也歡迎他們可以加入民眾黨。

黃國昌近來在板橋辦了非常多活動，也傳出不排除參選新北市長，面對新北市國民黨議員呂家愷力邀黃入黨、北市議員柳采葳則反對？黃國昌笑說，謝謝他們的邀請，「我現在是民眾黨不分區的委員，選前跟民眾黨主席柯文哲做了很多承諾，現在最重要的就是履行這些對選民的承諾」。

黃國昌也說，民眾黨跟民進黨不一樣，民進黨選舉開的支票是騙票用的，他們是一個就是芭樂黨，民眾黨選舉時做的政見跟承諾，是用來履行用的，未來會繼續在國會推進跟選民承諾改革法案。

而一旁的黨團主任陳智菡說，如果國民黨的黨公職覺得民眾黨的母雞很強的話，也歡迎他們可以加入民眾黨。黃國昌則笑說，為什麼要補一刀。

而昨天在板橋舉辦活動與館長同台，遭外界質疑有聘雇保鑣，黃國昌說，他從以前到現在都沒有保鏢，不管是被媒體大亨派媒體跟監、或是在做吹哨者保護協會時有黑道跟監，「我從來沒有請過任何保鑣，警政署問我要不要派隨扈，我說不要，私下安排我也不要，因為我對台灣的民主法治抱持非常深刻的情感」。

另外，媒體接著問，國民黨立委翁曉玲在討論警察人事案時語出驚人，稱「包容民進黨立委太久了」、「我就是比你大」、批評民進黨立委吳思瑤是神經病等，黃國昌說，法案討論過程中大家難免有些情緒、話講得比較重，但沒有必要去脈絡化。

黃國昌說，昨天在黨團協商才是最讓人震驚的。他說，民眾黨的要求非常溫和理性，每一個黨團輪流講，韓國瑜院長也才是得很清楚，國民黨講完民眾黨講、民眾黨講完民進黨講，這樣有很困難嗎？

黃國昌說，這麼基本的規則小學生要遵守都沒有問題，但民進黨從柯總召到莊委員，從頭到尾按著麥克風一直干擾，破壞黨團協商順利進行，甚至拍桌叫罵韓國瑜，「基本這樣的輪流，執政黨團代表都可以把現場搞成這樣，真的讓人歎為觀止」。

▲▼民眾黨團時事聯訪記者會，左起麥玉珍，黃國昌，黃珊珊，張啓楷。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨團時事聯訪記者會，左起麥玉珍、黃國昌、黃珊珊、張啓楷。（圖／記者李毓康攝）

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