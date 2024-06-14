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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

舌戰綠委3分鐘！　翁曉玲「驚句」連發一刀未剪影片曝

記者皮心瑀／台北報導

立法院司法法制委員會13日討論《警察人員人事條例修正草案》，國民黨立委翁曉玲卻在過程中吐出，「民進黨就是亂討論」、「國民黨已經包容你們太久」、「我就是比你們大！怎麼樣？」，甚至開嗆「神經病」，再度引來爭議。

▲▼第十一屆新國會今（1）開議，圖為國民黨立委翁曉玲。（圖／記者湯興漢攝）

有鑑於警察、消防及海巡人員之因公殉職、死亡及傷殘人數，在各類公務人員中佔比最高，且各項勤務繁重，國民黨立委針對《警察人員人事條例》第35條提案修法，認為應提高警消人員退休所得替代率。

立法院司法法制委員會昨下午逐條審查，翁曉玲不滿討論卡關，在發言時指責民進黨，稱綠營向來就是擾亂議事，無厘頭討論，還說這是民主，這是無異議民主，大家從早上討論到下午，討論到第35條，還說沒討論，現在已經進行到第36條，這條是因為配合《公務人員退休資遣撫卹法》名稱改變，所以才要修，只是把法案做文字調整，但民進黨講來講去還是又講到第35條，這就是為什麼國民黨不願意跟民進黨立委進行討論，這是冗長而沒有意義的討論，民進黨就是亂討論，有按照條文內容討論嗎？沒有！

翁曉玲接著說，從國會改革到現在每一個法案都是如此，不要再說沒有討論， 「國民黨已經包容你們太久，你們就是沒有意義討論、亂討論，還敢說這是沒有民主。」

面對其他綠委的噓聲，翁曉玲再嗆，「我就是比你們大！怎麼樣！你們就是沒有知識！我要講的就是不管是國會改革法到現在，只有民進黨認為對的才對的？經過那麼多討論，大家都有發言，我們要討論到你們滿意才能通過嗎？太荒謬了，年金改革本來就是壓迫公教人員的法案，有多少人反彈，你們還好意思說是對的？今天不過是讓警消能有好的生活，這有什麼不對？我們現在討論的是第36條，第35條已經討論過了，我希望待會就終止討論，因為再繼續下去是沒有意義的討論。」

對於翁曉鈴的發言，民進黨立委吳思瑤也反擊，而在過程中，翁曉玲一度脫口「神經病」，吳思瑤也立刻回應，「翁曉玲委員，請不要在那裡罵神經病，不要進行這樣子的發言！」翁曉玲表示自己沒有如此發言，其他綠委則稱「我們有聽到！」

吳思瑤說，沒有討論，不是民主，沒有什麼「沒有意義的民主」，只有「不願意討論」的假民主；也沒有什麼是亂討論，只有國民民黨的不討論。

吳思瑤指出，大家下午從2點20分開始進人大體討論跟逐條討論，請問翁曉玲委員妳在哪裡？大家認認真真坐在這裡逐條討論，在翁曉玲這種不來開會的委員口中變成亂討論，這是不對的！大家都認真嚴肅的面對年金，因為這個修法是不是會加速破產？這是要負責任的，要對世代正義、為未來、現役要領退休金的警消人員負責。

吳思瑤說，國民黨總是會提停止討論，因為你們害怕討論 ！國民黨只會一再的沒收委員會中心主義！凡事只會打包協商，從國會擴權法案，所以剛剛沈發惠委員講得很好，以為國民黨會獲得教訓，這是高估了你們的良知。

最終，《警察人員人事條例修正草案》關鍵的第35條因無共識，在藍營人數優勢下表決保留交由黨團協商。

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