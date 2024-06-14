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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌昔挺《黨產條例》今卻缺席表決　綠委批：助紂為虐薪偷黨

▲民進黨團拿出「修法救黨產，反改革無恥」的牌子嘲諷國民黨。（圖／翻攝自Facebook／黃捷）

▲民進黨團拿出「修法救黨產，反改革無恥」的牌子嘲諷國民黨。（圖／翻攝自Facebook／黃捷）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院國民黨團提出《黨產條例》修正案並於今（14日）院會成功完成一讀，此案遭綠委視為「守護不當黨產」之舉，然而，昔日曾力挺《黨產條例》的民眾黨立委黃國昌，今日卻與其他7名民眾黨立委集體缺席表決，對此，綠委砲轟，國民黨再度將國產變黨產，而民眾黨則「助紂為虐」，成為名符其實的「小藍」。

針對《黨產條例》修正案完成一讀付委，綠委吳思瑤提到，國民黨雖然贏了表決，但輸了社會，而黃國昌挺了傅老大（傅崐萁），卻敗了整黨。

吳思瑤指出，國民黨立委游顥提案修正《黨產條例》，是在為「救國團條款」解套，讓不當黨產死灰復燃，把黨產討回去，再度讓國產變回黨產。

此外，吳思瑤點出，同一提案，上個禮拜國民黨不敢來戰，讓民進黨成功提案退回，「本以為國民黨良心發現，迷途知返，但今天驗證國民黨依舊執迷不悟，表決讓黨產復辟，法案一讀通過」。

眼見此況，吳思瑤痛批，國民黨執意護黨產、偷國產，國民黨依舊是不公不義的惡黨、毀憲亂政的爛黨，而民眾黨8席，在關鍵時刻又神隱了，樂當附隨組織的無用黨，續做助紂為虐的薪偷黨。

而綠委王定宇也指出，今天國民黨只拼自己政黨利益的爭議法案，要提案修法把原本屬於國家財產的不當黨產偷回去，結果國民黨要把國家人民財產偷回去，然後民眾黨8席全體缺席，是白小藍暗助國產小偷。

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