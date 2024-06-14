賴清德再喊「兩岸互不隸屬」　媒體人分析目的：國民黨很吃虧

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德再喊「兩岸互不隸屬」　羅旺哲分析目的：國民黨很吃虧

▲▼總統賴清德接受「時代雜誌」（TIME）專訪內容。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接受專訪。（圖／總統府提供）

記者皮心瑀／台北報導

總統賴清德日前接受《時代雜誌》（Time）專訪時表示，中華民國和中華人民共和國互不隸屬。資深媒體人羅旺哲說，賴清德在520就職演說上，就講出「中華民國與中華人民共和國，互不隸屬」，為何要一提再提？因為這是抓住對手弱點，是相當好用的「進攻武器」。

羅旺哲說，多數台灣民眾，「認同」互不隸屬這個說法，賴清德在《時代雜誌》說出這句話，TVBS民調（5/27），有64%贊同。台灣民意基金會（5/28），有74％同意。這個民調比例，甚至比賴總統當選的得票比例，還要高。換句話說，認同兩岸互不隸屬的民眾比例，是遠大於民進黨支持，這當中包括了三黨都想抓取的「中間選民」。

羅旺哲分析，在這樣強大的民意基礎上，這句話就成為民進黨在政治上，相當好用的「進攻武器」，尤其接下來的青鳥宣講，要炒作、要煽動就非常好用，所以不斷放大、深化這個論點。講久了，「互不隸屬」成為民進黨的獨家品牌。

羅旺哲指出，民進黨得到了大方向的國族認同後，進而影響國內政治，讓所做的一切，通通合理化，造成只要反對民進黨的，就會打成不愛國、不愛台灣。

羅旺哲表示，要解開這漩渦，國民黨必須要有更符合多數台灣民意的兩岸論述，但目前看來，不管是國民黨、還是民眾黨，兩岸路線其實都太模糊，尤其國民黨過去推崇的九二共識這張牌，在幾次選舉失效後，又沒有新的論述出現，所以很吃虧，當你的弱點顯現，又沒改變，對手當然會抓著這點，當成ATM，不斷領鈔票。

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